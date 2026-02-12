NTN24
Jueves, 12 de febrero de 2026
Jueves, 12 de febrero de 2026
Estados Unidos

"Saben que esto ya se está acabando": diplomático de alto rango de EE. UU. en Cuba analiza si hay una figura comparable a Delcy Rodríguez en la isla

febrero 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez - Foto: AFP
Delcy Rodríguez - Foto: AFP
El diplomático sugirió que existen conversaciones de Estados Unidos con altos mandos del régimen cubano, aunque evitó revelar identidades específicas.

El diplomático de más alto rango de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, reveló en una entrevista exclusiva con Telemundo Noticias que Washington mantiene conversaciones activas con representantes del régimen castrista, orientadas hacia una posible transición política en la isla.

Cuando fue consultado sobre si existe una figura comparable a Delcy Rodríguez en Cuba, el diplomático respondió: "¿Si hay una Delcy Rodríguez? No voy a ni siquiera tocar el tema en ese sentido", afirmó.

“Solo que cualquiera dentro de la cúpula que ve que sus hijos y nietos no quieren ya estar en Cuba porque la situación es tan miserable, que se van a estudiar al extranjero, que están viviendo la buena vida en otros países, saben, saben que bueno, esto ya se está acabando", dijo.

o

El diplomático sugirió que existen interlocutores dentro del régimen cubano, aunque evitó revelar identidades específicas.

Sobre la necesidad de involucrar a miembros del régimen en cualquier proceso de cambio, Hammer fue directo: "Esto es una dictadura, controlan la isla como un puño duro".

Cabe señalar que el presidente Donald Trump ha manifestado públicamente que el diálogo con La Habana está en curso.

Hammer dejó entrever que algunos sectores del régimen cubano desconocerían estos contactos, con lo que sugirió la existencia de canales discretos de comunicación.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Cuba

Delcy Rodríguez

Régimen Castrista

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El drama de la familia Sequea con cuatro integrantes presos del régimen venezolano y dos militares pedidos en extradición desde Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Hacer competitiva a la industria petrolera no se puede si no hay un avance institucional, dice Héctor Schamis sobre Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Incursión de drones desde México a EE. UU. abre las puertas para una respuesta militar contra el narco?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es similar a lo que se vio con operación en Venezuela": expertos analizan medidas de EE. UU. sobre Cuba

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Revuelo en Ecuador: ¿en qué consisten los casos ‘Goleada’ y ‘Triple A’ por los que arrestaron al alcalde de Guayaquil?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Fotos: manifestaciones en Venezuela
Manifestaciones

Masiva manifestación por la democracia y la libertad se vive en las principales ciudades de Venezuela

Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Cuando uno analiza artículo por artículo se percata que es absolutamente excluyente": Zair Mundaray sobre la ley de amnistía propuesta por el régimen venezolano

Dron (vehículo aéreo no tripulado) - Foto de referencia: Pexels
Texas

"El uso de drones en la frontera es común desde hace dos o tres años, se usa por los narcos por temas de vigilancia": experto sobre sobrevuelos de drones de cárteles mexicanos en territorio de EE. UU.

Delcy Rodríguez (AFP)
Delcy Rodríguez

¿Los Rodríguez siguen militando en el PSUV? Crecen dudas por video que resurgió en redes y que califican de “estrategia” de los encargados del régimen venezolano

Dron | Foto referencia: Canva
Drones

"Son drones que los mismos grupos criminales adaptan a partir de lo que encuentran en el mercado de manera legal": analista sobre narcodrones que violaron espacio aéreo de EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Ataques del Ejército de Colombia al ELN - Captura de video
Ataques

Nuevo balance del Ejército de Colombia indica que 15 guerrilleros del ELN fueron abatidos en una operación después del encuentro entre Petro y Trump

Elon Musk | Foto AFP
Elon Musk

Musk afirma que SpaceX frenó el uso no autorizado de Starlink por parte de Rusia

Nieve en Florida - EFE
Florida

Costa este de EE. UU. se prepara para un fin de semana de frío ártico, con temperaturas bajo cero en el estado de la Florida

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Ataques del Ejército de Colombia al ELN - Captura de video
Ataques

Nuevo balance del Ejército de Colombia indica que 15 guerrilleros del ELN fueron abatidos en una operación después del encuentro entre Petro y Trump

Elon Musk | Foto AFP
Elon Musk

Musk afirma que SpaceX frenó el uso no autorizado de Starlink por parte de Rusia

Vinícius Jr, jugador del Real Madrid - Foto: EFE
Fútbol venezolano

Duras críticas a equipo venezolano por fichar a influencer colombiano que imita a Vinícius: "Una de las mayores vergüenzas en la historia de nuestro fútbol"

Nieve en Florida - EFE
Florida

Costa este de EE. UU. se prepara para un fin de semana de frío ártico, con temperaturas bajo cero en el estado de la Florida

Crisis en Venezuela - AFP
HRW

HRW publicó su reporte anual sobre derechos humanos y en la sección de Venezuela mencionó la "Operación Tun Tun" del régimen después de las elecciones del 28 de julio

Jhon Durán, jugador del Fenerbahce de Turquía - Foto: EFE
Fenerbahce

Fenerbahce ya habría entregado respuesta a los equipos interesados por Jhon Durán: dos clubes italianos intentarían ficharlo

Kevin Durant de los Houston Rockets contra Tobias Harris de los Detroit Pistons | Foto: AFP
NBA

Reconocida figura de la NBA protagonizó fuerte intercambio con un aficionado en pleno partido: "Pagás para verme"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre