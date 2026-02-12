"Saben que esto ya se está acabando": diplomático de alto rango de EE. UU. en Cuba analiza si hay una figura comparable a Delcy Rodríguez en la isla

El diplomático de más alto rango de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, reveló en una entrevista exclusiva con Telemundo Noticias que Washington mantiene conversaciones activas con representantes del régimen castrista, orientadas hacia una posible transición política en la isla.

Cuando fue consultado sobre si existe una figura comparable a Delcy Rodríguez en Cuba, el diplomático respondió: "¿Si hay una Delcy Rodríguez? No voy a ni siquiera tocar el tema en ese sentido", afirmó.

“Solo que cualquiera dentro de la cúpula que ve que sus hijos y nietos no quieren ya estar en Cuba porque la situación es tan miserable, que se van a estudiar al extranjero, que están viviendo la buena vida en otros países, saben, saben que bueno, esto ya se está acabando", dijo.

El diplomático sugirió que existen interlocutores dentro del régimen cubano, aunque evitó revelar identidades específicas.

Sobre la necesidad de involucrar a miembros del régimen en cualquier proceso de cambio, Hammer fue directo: "Esto es una dictadura, controlan la isla como un puño duro".

Cabe señalar que el presidente Donald Trump ha manifestado públicamente que el diálogo con La Habana está en curso.

Hammer dejó entrever que algunos sectores del régimen cubano desconocerían estos contactos, con lo que sugirió la existencia de canales discretos de comunicación.