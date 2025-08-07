NTN24
Jueves, 07 de agosto de 2025
Jueves, 07 de agosto de 2025
Emiratos Árabes Unidos

Emiratos Árabes Unidos niega que Sudán destruyera un avión emiratí con mercenarios colombianos

agosto 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Soldados sudaneses - Foto de referencia de EFE
Soldados sudaneses - Foto de referencia de EFE
La televisión estatal sudanesa había reportado que la fuerza aérea de Sudán destruyó un avión emiratí que llevaba mercenarios colombianos, causando la muerte de al menos 40 personas.

Emiratos Árabes Unidos negó este jueves que el ejército sudanés hubiera derribado en Darfur un avión emiratí con mercenarios colombianos a bordo, como aseguraron las fuerzas armadas de Sudán, en guerra contra un grupo paramilitar.

El miércoles, la televisión estatal sudanesa reportó que la fuerza aérea de Sudán destruyó un avión emiratí que llevaba mercenarios colombianos a bordo al aterrizar en un aeropuerto controlado por paramilitares en Darfur, en el oeste, causando la muerte de al menos 40 personas.

"Esas acusaciones infundadas, son completamente falsas, no se basan en ninguna prueba y se inscriben en la campaña de desinformación y distracción que lleva a cabo Sudán", declaró un funcionario emiratí, cuyo país está acusado de apoyar a los paramilitares en guerra contra el ejército sudanés.

El aparato "fue bombardeado y completamente destruido" durante su aterrizaje en el aeropuerto de Nyala, en Darfur del Sur, había declarado la fuente militar, bajo condición de anonimato.

o

Desde abril de 2023, Sudán está sumido en una guerra entre el ejército, liderado por el general Abdel Fatah al Burhan, y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), dirigidos por su exadjunto, Mohamed Daglo.

El aeropuerto de Nyala ha sido objeto de repetidos ataques aéreos por parte del ejército sudanés.

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, declaró que su gobierno intenta determinar cuántos de sus conciudadanos murieron en el incidente. "Veremos si logramos el retorno de sus cuerpos", escribió en X.

La guerra también ha provocado acusaciones generalizadas de participación extranjera, principalmente el apoyo de Abu Dabi a las FAR. Emiratos siempre ha negado cualquier implicación, pese a los múltiples reportes de expertos de la ONU y de organizaciones internacionales.

Abu Dabi declaró este jueves que "una de las partes en guerra" estaba detrás de las últimas acusaciones, dando a entender que el ejército tiene "interés en manipular el relato".

o

El lunes, el gobierno sudanés acusó a Emiratos de reclutar y financiar mercenarios colombianos para luchar junto a los paramilitares, y afirmó disponer de documentos que lo prueban.

Varios informes dieron cuenta a finales de 2024 de la presencia de combatientes colombianos en Darfur. Estos datos fueron confirmados por expertos de la ONU.

Esta semana, las Fuerzas Conjuntas, una coalición de grupos armados aliados al ejército en Darfur, informaron de la presencia de más de 80 mercenarios colombianos en las filas de las FAR en El Fasher, capital de Darfur del Norte, última ciudad de este estado aún bajo control del ejército.

Temas relacionados:

Emiratos Árabes Unidos

Ejército

Colombianos

Sudán

Avión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Se le ha desconocido su presunción de inocencia y se ha mancillado su honor": Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Si me trata así la persona que la va a defender, no me puedo imaginar el que la está acusando": madre de María Oropeza denuncia trato hostil por parte del defensor público de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Lamentablemente en Venezuela es un delito pensar diferente": hermanas de activista político desaparecido

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Caso Bolsonaro: ¿se criminaliza la política o se castiga un delito?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Visitante observa cuadro de la tragedia de Hiroshima - Foto EFE
Hiroshima

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Foto de referencia (AFP)
Marina

Alto mando de la Marina de EE. UU. lanza advertencia sobre el Ejército venezolano: "no es una nación estable"

Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

Más de Actualidad

Ver más
Pasaporte venezolano - AFP
Pasaporte venezolano

Anulación de pasaportes como castigo al activismo crítico en Venezuela: Periodistas y defensores de ddhh son los más afectados

Envío aéreo de ayuda humanitaria a Gaza - Foto EFE
Médicos Sin Fronteras

¿Por qué no hay una justificación logística para la ayuda humanitaria enviada a Gaza por vía aérea? Esto dice Médicos Sin Fronteras

Maikel Olivera, uno de los venezolanos que llegaron deportados a su país desde El Salvador - Foto: X
Deportaciones

"Nos dijeron: bienvenidos al CECOT donde todos entran y nadie sale": venezolano deportado narra lo que vivió en megacárcel de El Salvador

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Messi | Foto: EFe
Messi

El gol que Messi eligió como el mejor de toda su carrera fue subastado por una millonaria cifra

Donald Trump en la cumbre de la OTAN en La Haya - Foto EFE
Donald Trump

Médicos reaccionan a diagnóstico de insuficiencia venosa crónica de Trump: "El presidente está en muy buenas condiciones"

El estreno de 'Superman' revuelve el top 10 de las películas más taquilleras de 2025: así quedó el ranking - Foto AFP
Superman

El estreno de 'Superman' revuelve el top 10 de las películas más taquilleras de 2025: así quedó el ranking

Arturo Vidal, jugador chileno de Colo Colo - Foto: EFE
Arturo VIdal

"Amante de la gastronomía venezolana": Arturo Vidal fue visto en restaurante venezolano comiendo cachapas y plátano con queso

Roban el celular de una hincha al final del partido entre Atlético Tucumán y Boca Juniors, pero lo recuperaron / FOTO: Captura de video
Robo

Todo quedó grabado en el teléfono de la víctima: mujer salía del partido entre Boca y Atlético Tucumán, le robaron el celular y la hinchada se lo recuperó

Descubren un insecto palo gigante en Australia - Imagen vía Reuters
Científicos

Descubren un insecto gigante en Australia y es calificado como el más pesado registrado hasta ahora en el país

Trozo de Marte - Foto por Shoteby's
Subasta

Así es el trozo más grande de Marte jamás encontrado en la Tierra que será vendido

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano