Emiratos Árabes Unidos niega que Sudán destruyera un avión emiratí con mercenarios colombianos

Emiratos Árabes Unidos negó este jueves que el ejército sudanés hubiera derribado en Darfur un avión emiratí con mercenarios colombianos a bordo, como aseguraron las fuerzas armadas de Sudán, en guerra contra un grupo paramilitar.

El miércoles, la televisión estatal sudanesa reportó que la fuerza aérea de Sudán destruyó un avión emiratí que llevaba mercenarios colombianos a bordo al aterrizar en un aeropuerto controlado por paramilitares en Darfur, en el oeste, causando la muerte de al menos 40 personas.

"Esas acusaciones infundadas, son completamente falsas, no se basan en ninguna prueba y se inscriben en la campaña de desinformación y distracción que lleva a cabo Sudán", declaró un funcionario emiratí, cuyo país está acusado de apoyar a los paramilitares en guerra contra el ejército sudanés.

El aparato "fue bombardeado y completamente destruido" durante su aterrizaje en el aeropuerto de Nyala, en Darfur del Sur, había declarado la fuente militar, bajo condición de anonimato.

VEA TAMBIÉN Televisión estatal de Sudán afirma que el ejército destruyó un avión emiratí con supuestos mercenarios colombianos o

Desde abril de 2023, Sudán está sumido en una guerra entre el ejército, liderado por el general Abdel Fatah al Burhan, y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), dirigidos por su exadjunto, Mohamed Daglo.

El aeropuerto de Nyala ha sido objeto de repetidos ataques aéreos por parte del ejército sudanés.

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, declaró que su gobierno intenta determinar cuántos de sus conciudadanos murieron en el incidente. "Veremos si logramos el retorno de sus cuerpos", escribió en X.

La guerra también ha provocado acusaciones generalizadas de participación extranjera, principalmente el apoyo de Abu Dabi a las FAR. Emiratos siempre ha negado cualquier implicación, pese a los múltiples reportes de expertos de la ONU y de organizaciones internacionales.

Abu Dabi declaró este jueves que "una de las partes en guerra" estaba detrás de las últimas acusaciones, dando a entender que el ejército tiene "interés en manipular el relato".

VEA TAMBIÉN El presidente Petro dice que habrían muerto 40 colombianos tras bombardeo a avión en el que viajaban presuntos mercenarios en Sudán o

El lunes, el gobierno sudanés acusó a Emiratos de reclutar y financiar mercenarios colombianos para luchar junto a los paramilitares, y afirmó disponer de documentos que lo prueban.

Varios informes dieron cuenta a finales de 2024 de la presencia de combatientes colombianos en Darfur. Estos datos fueron confirmados por expertos de la ONU.

Esta semana, las Fuerzas Conjuntas, una coalición de grupos armados aliados al ejército en Darfur, informaron de la presencia de más de 80 mercenarios colombianos en las filas de las FAR en El Fasher, capital de Darfur del Norte, última ciudad de este estado aún bajo control del ejército.