NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Irak

Embajada de Estados Unidos insta a sus ciudadanos a abandonar Irak tras apagón total y eventuales ataques del régimen iraní

marzo 4, 2026
Por: Luis Cifuentes
Embajada de Estados Unidos en Bagdad, Irak - Foto: EFE
Embajada de Estados Unidos en Bagdad, Irak - Foto: EFE
La sede diplomática instó a los ciudadanos norteamericanos a abandonar el país de manera inmediata.

En medio de los ataques de Estados Unidos contra el régimen de Irán y las respuestas violentas en varios países de Medio Oriente por parte de las autoridades iraníes, la embajada norteamericana ha instado a varios de sus ciudadanos a abandonar la región.

Recientemente, la Embajada de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos a abandonar Irak tan pronto como sea posible, una medida que llega tras un apagón total en ese país.

Se recomienda encarecidamente a los ciudadanos estadounidenses en Irak que salgan tan pronto como puedan hacerlo de manera segura y que se refugien en el lugar hasta que las condiciones sean seguras para salir”, dijo en un comunicado la sede diplomática en Bagdad.

o

A su vez, recomendaron abastecerse de suministros como alimentos, medicamentos, agua y productos esenciales, y evitar algunas zonas específicas de Bagdad.

“En la medida de lo posible, permanezca en su residencia, hotel u otra estructura y manténgase alejado de las ventanas. Se están produciendo disturbios, protestas y otras manifestaciones contra Estados Unidos, especialmente en la orilla sur del Puente 14 de Julio y la Plaza Tahrir de Bagdad. Estos disturbios han sido violentos y se han convocado nuevas manifestaciones en todo Irak. Los ciudadanos estadounidenses deben evitar estas zonas. Las autoridades iraquíes han cerrado la Zona Internacional en el centro de Bagdad, con pocas excepciones. No intente acercarse a la Embajada en Bagdad ni al Consulado General en Erbil debido al aumento de las medidas de seguridad”, agregó.

o

La alerta de seguridad llega minutos después de un apagón total en Irak informado por el Ministerio de Electricidad de Irak en un comunicado conocido este miércoles.

A su vez, algunos medios han informado sobre presuntos bombardeos en la ciudad de Erbil, Irak, donde se encuentran tropas de Estados Unidos desplegadas.

Cabe resaltar que el régimen de Irán ha amenazado a los aliados de Estados Unidos en Medio Oriente y ha advertido sobre atentados contra bases militares norteamericanas en esa región.

Temas relacionados:

Irak

Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos e Irán

Embajada de Estados Unidos

Ataque terrorista

Bagdad

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así es el enorme poder desplegado por EE. UU. e Israel contra el régimen de Irán: ¿cuánto tiempo les tomará eliminar las amenazas que persisten?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nos reencontramos con la libertad que nunca tuvimos que haber perdido": Henry Alviarez, exprisionero político venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Ataques de EE. UU. e Israel contra el régimen de Irán disparan precios del petróleo y amenazan suministro energético global

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Aliados debilitados, bombardeos masivos y mandos eliminados: ¿Irán está perdiendo poder?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

El Departamento de Justicia niega versión de Reuters sobre acusación penal que se estaría preparando contra Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Ataque de Estados Unidos a buque del régimen de Irán - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Así fue el impresionante ataque a un buque de guerra iraní en el primer hundimiento por torpedo desde la Segunda Guerra Mundial, según Hegseth

Foto de referencia
Ataque al régimen de Irán

Aliados debilitados, bombardeos masivos y mandos eliminados: ¿Irán está perdiendo poder?

Pedro Sánchez | Foto: EFE
Gobierno de España

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos - Foto EFE
Ataque al régimen de Irán

Secretario Hegseth asegura que Irán intentó asesinar al presidente Trump pero fue Alí Jamenei quien terminó siendo abatido

El buque iraní Soleimani - AFP
Ataque al régimen de Irán

"Anoche hundimos su barco estrella: el Soleimani": secretario de Guerra de Estados Unidos confirma ataque contra embarcación más importante de la Armada del régimen iraní

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez calificó de "amigo y socio" a Donald Trump en medio de su pedido para que Estados Unidos cese los bloqueos y sanciones contra Venezuela

Daniel Ortega, jefe del régimen de Nicaragua / Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Dictadura en Nicaragua

"Nicaragua está en la mira": expertos analizan en NTN24 las fuertes sanciones que EE. UU. impuso a cinco funcionarios del régimen de Daniel Ortega

Daniel Noboa, Rosa Yolanda Villavicencio, Pedro Sánchez - AFP, EFE
Aranceles

Delegación de Colombia viaja a Quito para entablar negociaciones con el Gobierno de Ecuador tras escalada arancelaria entre ambos países

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Uniforme de Caribes de Anzoátegui - Foto de referencia: EFE
LVBP

La final de la LVBP se torna electrizante con la nueva victoria de Caribes sobre Magallanes: así va la serie que hoy completa su sexto partido

Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez calificó de "amigo y socio" a Donald Trump en medio de su pedido para que Estados Unidos cese los bloqueos y sanciones contra Venezuela

Daniel Ortega, jefe del régimen de Nicaragua / Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Dictadura en Nicaragua

"Nicaragua está en la mira": expertos analizan en NTN24 las fuertes sanciones que EE. UU. impuso a cinco funcionarios del régimen de Daniel Ortega

Daniel Noboa, Rosa Yolanda Villavicencio, Pedro Sánchez - AFP, EFE
Aranceles

Delegación de Colombia viaja a Quito para entablar negociaciones con el Gobierno de Ecuador tras escalada arancelaria entre ambos países

Morgan Freeman, actor de películas - Foto: EFE
Morgan Freeman

La curiosa razón por la que Morgan Freeman siempre tiene puestos sus aretes de oro

Daniel Ortega y Rosario Murillo, jefes del régimen nicaragüense - Fotos: EFE
Régimen de Nicaragua

"La dictadura está a la par de la de Venezuela, incluso persiguen a los opositores en el exilio": analista geopolítico Esteban Román Alonso sobre escalada de la represión en Nicaragua

Policía Bogotá - EFE
Colombia

Estas son las duras imágenes que deja grave accidente en la Autopista Norte, en Bogotá, en el que fallecieron dos personas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre