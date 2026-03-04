Embajada de Estados Unidos insta a sus ciudadanos a abandonar Irak tras apagón total y eventuales ataques del régimen iraní

En medio de los ataques de Estados Unidos contra el régimen de Irán y las respuestas violentas en varios países de Medio Oriente por parte de las autoridades iraníes, la embajada norteamericana ha instado a varios de sus ciudadanos a abandonar la región.

Recientemente, la Embajada de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos a abandonar Irak tan pronto como sea posible, una medida que llega tras un apagón total en ese país.

“Se recomienda encarecidamente a los ciudadanos estadounidenses en Irak que salgan tan pronto como puedan hacerlo de manera segura y que se refugien en el lugar hasta que las condiciones sean seguras para salir”, dijo en un comunicado la sede diplomática en Bagdad.

A su vez, recomendaron abastecerse de suministros como alimentos, medicamentos, agua y productos esenciales, y evitar algunas zonas específicas de Bagdad.

“En la medida de lo posible, permanezca en su residencia, hotel u otra estructura y manténgase alejado de las ventanas. Se están produciendo disturbios, protestas y otras manifestaciones contra Estados Unidos, especialmente en la orilla sur del Puente 14 de Julio y la Plaza Tahrir de Bagdad. Estos disturbios han sido violentos y se han convocado nuevas manifestaciones en todo Irak. Los ciudadanos estadounidenses deben evitar estas zonas. Las autoridades iraquíes han cerrado la Zona Internacional en el centro de Bagdad, con pocas excepciones. No intente acercarse a la Embajada en Bagdad ni al Consulado General en Erbil debido al aumento de las medidas de seguridad”, agregó.

La alerta de seguridad llega minutos después de un apagón total en Irak informado por el Ministerio de Electricidad de Irak en un comunicado conocido este miércoles.

A su vez, algunos medios han informado sobre presuntos bombardeos en la ciudad de Erbil, Irak, donde se encuentran tropas de Estados Unidos desplegadas.

Cabe resaltar que el régimen de Irán ha amenazado a los aliados de Estados Unidos en Medio Oriente y ha advertido sobre atentados contra bases militares norteamericanas en esa región.