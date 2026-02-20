El dirigente político venezolano Juan Pablo Guanipa diálogo en exclusiva con La Tarde de NTN24 tras recuperar su libertad plena después de que el régimen chavista lo confinó en su residencia de Maracaibo bajo medida de “casa por cárcel” poco después de ser excarcelado.

En declaraciones exclusivas, Guanipa relató cómo un comisario de la Policía Nacional Bolivariana se le acercó para notificarle su condición de libertad.

"La libertad es plena", afirmó el opositor al recibir el documento que oficializaba su liberación sin restricciones. En contraste con situaciones anteriores, ya no está obligado a presentarse cada 30 días al tribunal ni tiene prohibición de salir del país.

Guanipa enfrentó varias detenciones breves antes de su liberación definitiva, durante las cuales fue exhaustivamente controlado, incluyendo arrestos domiciliarios con grilletes electrónicos.

VEA TAMBIÉN Juan Pablo Guanipa revela que el régimen está confiscando y vendiendo las casas de los dirigentes políticos en Venezuela o

"Yo peleo y lucho por mis derechos. Tengo toda la libertad para salir, como lo he hecho hoy", expresó al destacar su presencia en varios actos y programas públicos.

“Siempre hay temor por gente como la que está en el poder en Venezuela. Ellos no respetan las reglas ni la dignidad humana”.

Aunque Guanipa apoya la idea de reconciliación, insiste en que debe basarse en el respeto de la verdad.

"Vamos a reconocer lo que ha pasado en este país", enfatiza, sugiriendo que cualquier proceso hacia la paz debe incluir reconocimiento y responsabilidad sobre los eventos pasados que han socavado las bases democráticas en Venezuela.

“Hay que lograr la liberación de todos los presos políticos y el regreso de los exiliados”, agregó.