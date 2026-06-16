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Martes, 16 de junio de 2026
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Presos políticos

Exiliados y expresos políticos serán homenajeados tras conmemoración de 12 años de Casla

junio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En la celebración se encontrarán figuras destacadas como Felipe González, expresidente español, Luis Almagro, exsecretario general de la OEA y director de Casla, y Jeanine Áñez, expresidente de Bolivia, etc.

En el programa La Tarde de NTN24, Tamara Sujú, directora ejecutiva de Casla Institute y abogada defensora de derechos humanos, explica de qué se trata la conmemoración de Casla tras 12 años de defensa de derechos humanos.

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El evento se celebra el 18 de junio, en España, en el Palacio Linares a las 6:00 p.m. y, de acuerdo con Sujú, en “el primer panel se va a hablar sobre el querer ir a casa, el volver a casa, qué significa para todos aquellos que no pueden volver a casa porque están presos o están en el exilio”.

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En la conmemorativa celebración se encontrarán figuras destacadas como Felipe González, expresidente español; Luis Almagro, exsecretario general de la OEA y director de Casla; y Jeanine Áñez, expresidente de Bolivia, etc.

Después vamos a tener el evento político, el proceso de las transiciones en América Latina y el futuro de la libertad del continente”, recalcó.

Asimismo, confesó que el evento va dedicado a “muchos exiliados, muchos perseguidos, ex presos políticos van a identificarse con eso, entonces es un homenaje para aquellos padrinos y madrinas que han sido ex presos políticos”, explicó en la entrevista.

Finalmente, para quienes no puedan asistir al evento presencial, Sujú destacó que toda la reunión será transmitida por los canales oficiales de la organización en Instagram.

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