Estados Unidos ordenó el envío de más barcos al sur del Caribe tras primer despliegue cerca al mar de Venezuela, según Reuters

Estados Unidos ha ordenado el envío de buques adicionales al sur del Caribe como parte de la iniciativa del presidente Donald Trump para abordar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, según informaron el lunes dos fuentes informadas sobre el despliegue a la agencia de noticias Reuters.

El USS Lake Erie, un crucero con misiles guiados, y el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, llegarán a la región a principios de la próxima semana, según las fuentes, que pidieron permanecer en el anonimato.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos iniciaron, en días pasados, un despliegue sin precedentes en aguas de América Latina y el Caribe, el cual tiene como objetivo combatir las organizaciones narcoterroristas de la región, entre ellas el Cartel de los Soles, presuntamente dirigido por el cabecilla del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro.

De acuerdo con información revelada por la agencia de noticias Reuters, el despliegue incluye tres poderosos buques de guerra norteamericanos.

Se trata de los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, los cuales tienen una fuerte capacidad defensiva, tanto en defensa subterránea como aérea, y también con capacidad de ataque contra objetivos en superficie.

En total se espera que unos 4.000 marineros e infantes de marina se comprometan con las iniciativas de la administración Trump en la región sur del Caribe que también contaría con varios aviones espía P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque.

Cabe recordar que el pasado 25 de julio, el gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, confirmó que designó al Cartel de los Soles de Venezuela como organización terrorista.

“Maduro es el líder de la organización narcoterrorista designada Cártel de los Soles y es responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Maduro, actualmente acusado por nuestro país, ha corrompido las instituciones de Venezuela para ayudar al cártel en su plan criminal de narcotráfico hasta Estados Unidos”, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

Estados Unidos tras esta designación puso una recompensa de 50 millones de dólares por Maduro y ahora ordenó el despliegue de fuerzas navales y aéreas en el Caribe.