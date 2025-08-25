NTN24
Lunes, 25 de agosto de 2025
Lunes, 25 de agosto de 2025
Régimen de Maduro

Exembajador de EEUU en Venezuela sugiere que Maduro tiene "miedo de las fuerzas internas" y que "hay personas dentro del régimen que no están satisfechas"

agosto 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
En entrevista con NTN24, el exembajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, se refirió a la operación norteamericana en el Caribe.

El despliegue militar estadounidense en aguas del mar Caribe, frente a las costas venezolanas para combatir al narcotráfico, ha aumentado la tensión entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

En entrevista con el programa La Noche de NTN24, el exembajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, se refirió a la operación, que recientemente se reforzó con la presencia de Francia.

o

Según Story, este movimiento no busca una acción militar directa contra el régimen de Maduro, sino más bien constituirse como un mensaje de fuerza en la región. "Es un mensaje de que estamos trabajando en la región y vamos a seguir buscando la manera de enfrentar todos los grupos de narcóticos", afirmó.

El diplomático argumentó que "con 2,200 hasta 5,000 infantes de marina, no se puede hacer una acción militar" y dejó claro que la operación es contra el narcotráfico en la región.

“Nicolás Maduro es un jefe de un grupo criminal en Venezuela y también hace parte de un grupo criminal de exportación de drogas hacia los Estados Unidos y hacia Europa. Ahora bien, este grupo de buques que está por llegar a la región no es suficiente para una acción militar”, puntualizó.

Por otro lado, Story se refirió al despliegue como tal, que incluye al menos tres buques, varios aviones, un submarino y militares: “Esta es una manera de enfrentar algo que está matando a los Estados Unidos y miles de ciudadanos todos los años”, dijo.

Sobre las declaraciones del régimen de Maduro, que ha catalogado la incursión como “ilegal”, el diplomático indicó que el cabecilla del régimen “no tiene amigos en la región”.

o

“Hasta los amigos que realmente están tratando de ayudarle a él, de alguna forma, no pueden olvidar lo que pasó en julio del año pasado, cuando el hombre se robó unas elecciones de una forma bastante obvia en frente de todo el mundo. Ahora bien, está tratando de generar una tesis de apoyo sobre una invasión de los gringos en la región. Y así se puede vender, digamos, una idea de colonialismo de los Estados Unidos, y ahí puede tratar de obtener en la región un apoyo, llamando a los milicianos de ellos, 4.5 millones de milicianos, y esto es una fábula”, dijo.

Finalmente, aseguró que maduro también tiene miedo de las fuerzas internas y un posible traición: “Obviamente tiene miedo también de las fuerzas internas en Venezuela, porque hay personas dentro del régimen que no están satisfechos con lo que está pasando en el país, que quieren un cambio”.

Temas relacionados:

Régimen de Maduro

Operación

Militares

Caribe

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Exembajador de EEUU en Venezuela sugiere que Maduro tiene "miedo de las fuerzas internas" y que "hay personas dentro del régimen que no están satisfechas"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El jefe del Cartel de los Soles es un usurpador del poder": Héctor Schamis tras analizar pronunciamiento del presidente Petro sobre la organización designada por EE. UU. como criminal

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Venezuela despliega 15.000 efectivos en frontera con Colombia ante presencia de destructores estadounidenses en el Caribe

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Liberación de presos políticos del régimen venezolano es un gesto de distensión o una respuesta estratégica frente a las presiones de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Francia se une a EE. UU. y refuerza despliegue antidrogas en sus islas del Caribe: "Impunidad cero para los sembradores de muerte"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Bruno Retailleau, ministro del Interior de Francia - Foto: EFE
Despliegue militar

Francia se une a EE. UU. y refuerza despliegue antidrogas en sus islas del Caribe: "Impunidad cero para los sembradores de muerte"

Kilmar Ábrego, migrante salvadoreño (AFP)
Migrante

EE. UU. vuelve a detener al migrante salvadoreño Kilmar Ábrego y lo señala de "traficante de personas, abusador doméstico en serie y depredador infantil"

El alcalde de Cali y la gobernadora del Valle del Cauca estarían en riesgo - Foto: EFE
Valle del Cauca

El alcalde de Cali y la gobernadora del Valle del Cauca estarían en riesgo; revelan presunto plan de las disidencias para asesinarlos

Kamla Persad-Bissessar y Nicolás Maduro (AFP)
Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago dice que apoyará una operación de EE. UU. contra el régimen de Maduro si este ataca a Guyana

Fallido alistamiento de la Milicia Bolivariana” del régimen de Nicolás Maduro no tuvo la acogida que esperaba - Foto: AFP
Regimen chavista

“La Milicia Bolivariana no tiene capacidad ni para defenderse a ellos mismos de los grupos delincuenciales que hay dentro del país”: José Antonio Colina, militar retirado de la Fuerza Armada Venezolana

Más de Actualidad

Ver más
Foto del funeral de Miguel Uribe (EFE)
Atentado a Miguel Uribe Turbay

El magnicidio de Miguel Uribe y su efecto en una generación con esperanza y que no cede ante la violencia

Gustavo Petro/ Usuarios de EPS en Cali - Foto EFE
Gobierno Petro

Polémica en Colombia por decreto que impone medidas que aparecen en reforma a la salud que aún no han sido aprobadas por el Congreso

Marco Rubio/ Álvaro Uribe - Fotos EFE
Marco Rubio

"El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria": secretario Marco Rubio sobre fallo contra el exmandatario

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka. (EFE) (8)
Aryna Sabalenka

"Es un niño, quieres acaso que lo saque del estadio": así se vivió tenso momento en el que un llanto se escuchó en partido de Sabalenka y Raducanu en Estados Unidos

Foto del funeral de Miguel Uribe (EFE)
Atentado a Miguel Uribe Turbay

El magnicidio de Miguel Uribe y su efecto en una generación con esperanza y que no cede ante la violencia

Fernando Batista, DT de la selección venezolana de fútbol / Rafa Romo, portero de la Vinotinto - Fotos: EFE
Vinotinto

Alarma en la Vinotinto por lesión de su portero titular a poco tiempo de los partidos decisivos de las Eliminatorias Sudamericanas

Gustavo Petro/ Usuarios de EPS en Cali - Foto EFE
Gobierno Petro

Polémica en Colombia por decreto que impone medidas que aparecen en reforma a la salud que aún no han sido aprobadas por el Congreso

Ralf Schumacher | Foto: EFE
Fórmula 1

Escudería de la Fórmula 1 vetó a Ralf Schumacher por un comentario contra uno de los pilotos del equipo

Millonarios sigue cediendo puntos en la Liga BetPlay Clausura 2025 - Foto: EFE
Liga BetPlay Dimayor

Millonarios continúan cediendo puntos en la Liga BetPlay Clausura 2025

El venezolano José Altuve. (EFE)
José Altuve

Venezolano José Altuve conecta jonrón de tres carreras en las Grandes Ligas en jugada en la que cara de resignación de rival lo dijo todo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano