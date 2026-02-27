NTN24
Viernes, 27 de febrero de 2026
Champions League

Así quedaron los cruces de octavos de final de la Champions League: el Real Madrid enfrentará al Manchester City

febrero 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Cuadro de la Champions League 2025-2026 (EFE)
El PSG de Francia se enfrentará al Chelsea en lo que será la repetición de la final del pasado Mundial de Clubes.

Los cruces de los octavos de final de la Champions League quedaron definidos este viernes tras un sorteo en el que participaron los 16 equipos que sobreviven en el considerado como torneo de clubes más importante del planeta.

El sorteo confirmó los temores de muchos hinchas y dos de los mejores equipos del mundo, el Manchester City y el Real Madrid, se cruzarán en esta fase del campeonato.

o

Barcelona, por su parte, tuvo un destino más favorable que su eterno rival en Madrid y enfrentará al Newcastle que lleva una temporada irregular en Inglaterra en donde parece que no clasificará a la próxima edición de la Champions.

El Atlético de Madrid, tercer equipo de España en la competición, jugará ante el Tottenham. El actual campeón, el PSG de Francia, se enfrentará a su vez al Chelsea en lo que será la repetición de la final del último Mundial de Clubes.

En las otras cuatro llaves el Liverpool se enfrentará a Galatasaray, el Arsenal jugará ante el Bayer 04 Leverkusen, el Bayern Munich se medirá al Atalanta y el sorpresivo Bodo/Glimt recibirá al Sporting Lisboa en lo que será un juego de equipos revelación en el torneo.

Los partidos de ida de los octavos de final se disputarán el 10 y 11 de marzo y los de vuelta el 17 y 18 del mismo mes.

Así quedaron las llaves de octavos de final:

-Manchester City vs Real Madrid

-Barcelona vs Newcastle

-Atlético de Madrid vs Tottenham

-PSG vs Chelsea

-Liverpool vs Galatasaray

-Arsenal vs Bayer 04 Leverkusen

-Bayern Múnich vs Atalanta

-Bodo/Glimt vs Sporting Lisboa

Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez calificó de "amigo y socio" a Donald Trump en medio de su pedido para que Estados Unidos cese los bloqueos y sanciones contra Venezuela

Foto de referencia (EFE)
El Mencho

¿Quién tomará la posición del abatido 'Mencho' en el Cartel Jalisco Nueva Generación?

Foto: EFE
Cuba

Residente en Miami aparece en la lista de detenidos del régimen cubano tras ataque a un embarcación: "ellos aseguran que me tienen a mí ahí en Cuba y yo estoy aquí"

Larry Devoe/ Tarek William Saab - Fotos EFE
Tarek William Saab

Experta analiza si la historia represiva de la Fiscalía del régimen de Venezuela en manos de Tarek William Saab continuará con Larry Devoe

Venezolanos ondean la bandera de su país - Foto de referencia: EFE
Dictadura en Venezuela

"En Venezuela se necesita un gobierno que le dé continuidad a lo que ocurrió el 3 de enero": politólogo Walter Molina Galdi

