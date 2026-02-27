Pakistán bombardeó varias ciudades afganas incluida Kabul tras declarar "guerra abierta" a los talibanes

Pakistán bombardeó este viernes varias ciudades afganas, incluida la capital, Kabul, y declaró a su vecino una "guerra abierta" en una escalada militar tras días de enfrentamientos.

"Nuestra paciencia ha llegado al límite. A partir de ahora, es la guerra abierta entre nosotros y ustedes", afirmó a primera hora del viernes el ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Asif, en la red social X.

Poco antes periodistas escucharon explosiones y vieron cazabombarderos sobrevolar Kabul y Kandahar, una importante ciudad del sur de Afganistán, gobernado por los talibanes desde que regresaron al poder en 2021.

Las relaciones históricamente cordiales entre ambos vecinos se dañaron en los últimos meses y se han producido enfrentamientos esporádicos.

Pakistán, una potencia nuclear, acusa a los talibanes de dar cobijo a militantes armados que lanzan ataques contra su territorio, algo que desde Kabul niegan.

Los combates alcanzaron el campo de Omari, que acoge a los repatriados afganos cerca del puesto fronterizo.

El jueves por la noche las fuerzas afganas lanzaron una ofensiva fronteriza contra las tropas pakistaníes en respuesta, según Kabul, a los bombardeos pakistaníes del pasado fin de semana.

El ministro del Interior pakistaní, Mohsin Naqvi, estimó que los ataques del viernes y otros recientes en la provincia de Paktia son una "respuesta adecuada" a los de su vecino.

El gobierno de Afganistán confirmó los ataques aéreos. Su portavoz Zabihulá Mujahid, que horas antes había anunciado la reanudación de "operaciones ofensivas a gran escala" en la frontera, dijo que no hubo víctimas.

En pleno Ramadán, las calles de Kabul estaban tranquilas después del amanecer, sin un gran despliegue de fuerzas de seguridad ni de puestos de control.

El gobierno iraní, que comparte frontera oriental con Afganistán y Pakistán y está inmerso por su parte en negociaciones para evitar un conflicto con Estados Unidos, se ofreció a "facilitar el diálogo".

Las autoridades chinas instaron "a ambas partes a mantener la calma y actuar con moderación", "lograr un alto el fuego lo antes posible y evitar más derramamiento de sangre".

Desde el jueves los dos países dan versiones contradictorias sobre la situación en el terreno. Según el portavoz afgano Mujahid "decenas de soldados pakistaníes han muerto", otros "han resultado heridos" o "hechos prisioneros" y más de 15 puestos avanzados pakistaníes han caído.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, lo desmintió: "Ningún puesto pakistaní ha sido tomado o dañado", sino que los pakistaníes han infligido "graves pérdidas" a los afganos.

El bombardeo de las fuerzas afganas se produjo tras varios ataques aéreos pakistaníes el pasado fin de semana en las provincias de Nangarhar y Paktia, a raíz de "recientes atentados suicidas" en Pakistán.

Las relaciones entre los dos vecinos se han deteriorado en los últimos meses. La frontera terrestre ha permanecido cerrada en su mayor parte, salvo para los afganos que regresan a su país, desde los combates de octubre, que causaron más de 70 muertos en ambos lados.

Tras un alto el fuego inicial negociado por Catar y Turquía, se han celebrado varias rondas de negociaciones, pero no se ha logrado un acuerdo duradero.

En ambos países opera el EI en Khorasan, considerada una de las ramas más activas de la organización Estado Islámico.

Al regresar al poder en Afganistán, los talibanes impusieron una interpretación estricta de la ley islámica, con lo que privan a las mujeres y a las niñas de derechos a la educación y al empleo en la mayor parte de los sectores.