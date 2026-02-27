NTN24
Viernes, 27 de febrero de 2026
Viernes, 27 de febrero de 2026
Afganistán

Pakistán bombardeó varias ciudades afganas incluida Kabul tras declarar "guerra abierta" a los talibanes

febrero 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Oficial de los talibanes en Kabul (EFE)
Oficial de los talibanes en Kabul (EFE)
Las relaciones históricamente cordiales entre ambos vecinos se dañaron en los últimos meses y se han producido enfrentamientos esporádicos.

Pakistán bombardeó este viernes varias ciudades afganas, incluida la capital, Kabul, y declaró a su vecino una "guerra abierta" en una escalada militar tras días de enfrentamientos.

"Nuestra paciencia ha llegado al límite. A partir de ahora, es la guerra abierta entre nosotros y ustedes", afirmó a primera hora del viernes el ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Asif, en la red social X.

Poco antes periodistas escucharon explosiones y vieron cazabombarderos sobrevolar Kabul y Kandahar, una importante ciudad del sur de Afganistán, gobernado por los talibanes desde que regresaron al poder en 2021.

o

Las relaciones históricamente cordiales entre ambos vecinos se dañaron en los últimos meses y se han producido enfrentamientos esporádicos.

Pakistán, una potencia nuclear, acusa a los talibanes de dar cobijo a militantes armados que lanzan ataques contra su territorio, algo que desde Kabul niegan.

Los combates alcanzaron el campo de Omari, que acoge a los repatriados afganos cerca del puesto fronterizo.

El jueves por la noche las fuerzas afganas lanzaron una ofensiva fronteriza contra las tropas pakistaníes en respuesta, según Kabul, a los bombardeos pakistaníes del pasado fin de semana.

El ministro del Interior pakistaní, Mohsin Naqvi, estimó que los ataques del viernes y otros recientes en la provincia de Paktia son una "respuesta adecuada" a los de su vecino.

El gobierno de Afganistán confirmó los ataques aéreos. Su portavoz Zabihulá Mujahid, que horas antes había anunciado la reanudación de "operaciones ofensivas a gran escala" en la frontera, dijo que no hubo víctimas.

En pleno Ramadán, las calles de Kabul estaban tranquilas después del amanecer, sin un gran despliegue de fuerzas de seguridad ni de puestos de control.

o

El gobierno iraní, que comparte frontera oriental con Afganistán y Pakistán y está inmerso por su parte en negociaciones para evitar un conflicto con Estados Unidos, se ofreció a "facilitar el diálogo".

Las autoridades chinas instaron "a ambas partes a mantener la calma y actuar con moderación", "lograr un alto el fuego lo antes posible y evitar más derramamiento de sangre".

Desde el jueves los dos países dan versiones contradictorias sobre la situación en el terreno. Según el portavoz afgano Mujahid "decenas de soldados pakistaníes han muerto", otros "han resultado heridos" o "hechos prisioneros" y más de 15 puestos avanzados pakistaníes han caído.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, lo desmintió: "Ningún puesto pakistaní ha sido tomado o dañado", sino que los pakistaníes han infligido "graves pérdidas" a los afganos.

El bombardeo de las fuerzas afganas se produjo tras varios ataques aéreos pakistaníes el pasado fin de semana en las provincias de Nangarhar y Paktia, a raíz de "recientes atentados suicidas" en Pakistán.

Las relaciones entre los dos vecinos se han deteriorado en los últimos meses. La frontera terrestre ha permanecido cerrada en su mayor parte, salvo para los afganos que regresan a su país, desde los combates de octubre, que causaron más de 70 muertos en ambos lados.

Tras un alto el fuego inicial negociado por Catar y Turquía, se han celebrado varias rondas de negociaciones, pero no se ha logrado un acuerdo duradero.

En ambos países opera el EI en Khorasan, considerada una de las ramas más activas de la organización Estado Islámico.

Al regresar al poder en Afganistán, los talibanes impusieron una interpretación estricta de la ley islámica, con lo que privan a las mujeres y a las niñas de derechos a la educación y al empleo en la mayor parte de los sectores.

Temas relacionados:

Afganistán

Pakistán

Kabul

Bombardeo

Talibanes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Son aterradores los reportes sobre reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia: cada 20 horas en promedio un menor es reclutado por grupos criminales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"En Venezuela se necesita un gobierno que le dé continuidad a lo que ocurrió el 3 de enero": politólogo Walter Molina Galdi

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Delcy Rodríguez “está capitulando en nombre de un régimen derrotado”: Antonio Ledezma

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una acción controlada por el régimen para levantar el ánimo de los militares en Cuba que estaba por el piso desde la captura de Maduro": José Daniel Ferrer sobre ataque a lancha

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Han abatido a cuatro civiles que estaban en una embarcación de civiles": duro análisis sobre ataque del régimen cubano a lancha con matrícula de EE. UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Residente en Miami aparece en la lista de detenidos del régimen cubano tras ataque a un embarcación: "ellos aseguran que me tienen a mí ahí en Cuba y yo estoy aquí"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez calificó de "amigo y socio" a Donald Trump en medio de su pedido para que Estados Unidos cese los bloqueos y sanciones contra Venezuela

Foto de referencia (EFE)
El Mencho

¿Quién tomará la posición del abatido 'Mencho' en el Cartel Jalisco Nueva Generación?

Foto: EFE
Cuba

Residente en Miami aparece en la lista de detenidos del régimen cubano tras ataque a un embarcación: "ellos aseguran que me tienen a mí ahí en Cuba y yo estoy aquí"

Larry Devoe/ Tarek William Saab - Fotos EFE
Tarek William Saab

Experta analiza si la historia represiva de la Fiscalía del régimen de Venezuela en manos de Tarek William Saab continuará con Larry Devoe

Venezolanos ondean la bandera de su país - Foto de referencia: EFE
Dictadura en Venezuela

"En Venezuela se necesita un gobierno que le dé continuidad a lo que ocurrió el 3 de enero": politólogo Walter Molina Galdi

Más de Actualidad

Ver más
Caza F-35 | Foto @DeptofWar
Aviones de combate

EE. UU. prueba impresionante avión F-35 con IA integrada que detecta objetivos y ataca de forma autónoma

Buque petrolero en Venezuela | Foto: EFE
Petróleos de Venezuela

Venezuela habría enviado su primer cargamento de crudo a Israel en años, según Bloomberg

Gustavo Petro y Donald Trump | Foto AFP
Gustavo Petro

"Vimos cómo podría ser una reactivación de Venezuela con la ayuda de Colombia": Petro reveló los puntos que conversó con Trump tras su reunión en la Casa Blanca

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Iván Duque, expresidente de Colombia, junto a la directora de NTN24, Claudia Gurisatti - Foto: NTN24
Foro Económico Internacional CAF

"Delcy Rodríguez no es presidente de nada, simplemente está llevando órdenes e instrucciones": Iván Duque pide una transición democrática en Venezuela antes de que finalice este año

Caza F-35 | Foto @DeptofWar
Aviones de combate

EE. UU. prueba impresionante avión F-35 con IA integrada que detecta objetivos y ataca de forma autónoma

Tomás Rincón y José Martínez - Fotos EFE
La Vinotinto

Oficial: Jugador de La Vinotinto es retirado de su club: "La cuestión disciplinaria está por encima"

Britney Spears | Foto: AFP
Britney Spears

Britney Spears habría vendido todo su catálogo musical por un millonaria acuerdo, según medios de EE. UU.

Tom Noonan | Foto: EFE
Actor

Luto en el cine: falleció a los 74 años el actor Tom Noonan de cintas como ‘RoboCop’ y ‘El último gran héroe’

Omar Pérez, jugador de Santa Fe / FOTO: EFE
Fútbol colombiano

Omar Pérez, campeón de la Copa Sudamericana e ídolo en Santa Fe, sufrió un infarto

Buque petrolero en Venezuela | Foto: EFE
Petróleos de Venezuela

Venezuela habría enviado su primer cargamento de crudo a Israel en años, según Bloomberg

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre