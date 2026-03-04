NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Comando Central de Estados Unidos reveló video del momento en el que atacó el "barco estrella" de Irán

marzo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataque de Estados Unidos a buque iraní - Captura de video / AFP
El Ejército de Estados Unidos indicó que ha hundido o atacado a más de 20 buques del régimen.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) reveló el momento en el que atacó un buque de guerra de la clase Soleimani, embarcación más importante de la Armada del régimen iraní.

"Las fuerzas estadounidenses han atacado o hundido más de 20 buques del régimen iraní. Anoche, el CENTCOM añadió a la lista un buque de guerra de la clase Soleimani", escribió el comando militar en un mensaje en X.

La publicación estuvo acompañada de una serie de fotografías en las que se ve la embarcación, con matrícula FS 313 - 03, siendo impactada en el agua.

Este miércoles, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó a la prensa sobre la Operación Furia Épica que actualmente su país, en conjunto con Israel, ejecuta contra el régimen de Irán en Medio Oriente.

En ese espacio, Hegseth dijo que el Ejército de Estados Unidos hundió el "barco premiado" del régimen de Irán, el 'Soleimani', que fue nombrado así por el exgeneral iraní Qasem Soleimani, quien fue abatido durante la primera Administración del presidente Donald Trump.

"Anoche hundimos su barco estrella: el Soleimani. Parece que el presidente lo atacó dos veces", comentó.

El funcionario también reportó que un submarino de Estados Unidos hundió un buque de guerra iraní en el océano Índico.

"Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que pensaba estar a salvo en aguas internacionales. En lugar de eso, fue hundido por un torpedo", declaró el jefe del Pentágono.

Según Hegseth se trató del "primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial".

