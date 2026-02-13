NTN24
Cultivos Ilícitos

Estados Unidos anuncia apoyo a Colombia en la erradicación de cultivos de coca con drones

febrero 13, 2026
Por: Redacción NTN24
La INL indicó que la medida representa “una gran oportunidad para obtener mejores resultados” entre Colombia y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), adscrita al Departamento de Estado de Estados Unidos, confirmó el apoyo a Colombia para la erradicación de cultivos de coca con drones.

“Con el apoyo del INL, Colombia ha lanzado la erradicación de cultivos de coca con drones. Esta tecnología podría ser revolucionaria: menor cultivo de coca, mayor seguridad en Colombia, menos drogas letales en las calles de Estados Unidos y más vidas salvadas”, escribió la INL en un comunicado en la red social X.

La entidad añadió que la medida representa “una gran oportunidad para obtener mejores resultados” entre Colombia y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

El anuncio se conoce días después de la reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo norteamericano, Donald Trump, en la Casa Blanca.

El encuentro entre ambos mandatarios tuvo lugar después de meses de desacuerdos mutuos y sanciones impuestas por Washington al mandatario colombiano, como la inclusión en la lista OFAC, la suspensión de su visa y la descertificación del país en la lucha contra el narcotráfico.

Tras la reunión el 3 de febrero en Estados Unidos, ambos jefes de Estado se comprometieron a enfrentar conjuntamente a las guerrillas y los carteles de la droga.

Hace unos días, el encargado de Negocios de EE. UU. en Colombia, John McNamara, entregó 11 vehículos blindados M1117, hechos en Estados Unidos, para apoyar al Ejército colombiano en la lucha contra las organizaciones narcoterroristas.

Según la embajada de Colombia, “la entrega fue parte de un total de 145 vehículos blindados transferidos de los EE.UU. a Colombia desde el año 2021, por un valor de más de 117 millones de dólares”.

