NTN24
Martes, 10 de marzo de 2026
Cuba

¿Es posible una intervención de EE. UU. en Cuba como la de Venezuela o Irán?

marzo 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El politólogo Julio Shilling, director de Patria de Martí, habló en El Informativo USA de NTN24.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a la posibilidad de un cambio de régimen en Cuba, asegurando que la toma de control "podría ser o no podría ser una toma amistosa".

Las declaraciones se producen mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, mantiene conversaciones con representantes del régimen cubano, según reportes de prensa.

Un reporte del diario USA Today reveló detalles de un posible acuerdo económico entre Washington y La Habana que incluiría inversiones en sectores como energía, turismo y puertos.

Según la información publicada, basada en fuentes anónimas, las negociaciones contemplarían una salida negociada del actual mandatario Miguel Díaz-Canel, mientras que la familia Castro permanecería en la isla, aunque sin especificar en qué condiciones.

Durante una rueda de prensa en Miami, Trump insistió en la posibilidad de una transición, aunque no precisó los mecanismos.

"Podría ser o no una toma de control amistosa", señaló el mandatario estadounidense, manteniendo la ambigüedad característica de sus declaraciones sobre el tema. La Casa Blanca no ha confirmado oficialmente los detalles del supuesto acuerdo reportado por USA Today.

El politólogo Julio Shilling, director de Patria de Martí, analizó las declaraciones presidenciales señalando que "en Cuba se va a producir un cambio de régimen a la buena o a la mala".

Shilling explicó que el mensaje de Trump debe entenderse en el contexto de las políticas aplicadas recientemente en Venezuela e Irán, donde la administración estadounidense ha promovido cambios de régimen.

El analista cuestionó la credibilidad del reporte de USA Today por basarse en fuentes anónimas y consideró que contradice lo articulado públicamente por la administración Trump respecto a crear condiciones para el retorno de cubanos exiliados.

En cuanto a las opciones "a las malas", Shiling mencionó posibles procesamientos judiciales contra figuras del régimen por crímenes de lesa humanidad, lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

También señaló que Estados Unidos cuenta con instrumentos legales y capacidad operativa, incluyendo la base militar de Guantánamo, para ejercer presión sobre el gobierno cubano.

