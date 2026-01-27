NTN24
Martes, 27 de enero de 2026
Presos políticos

“Estamos felices por las familias”: esposa de Freddy Superlano exige la liberación del exdiputado y anuncia la excarcelación de otros 22 presos políticos de El Rodeo 1

enero 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
La familiar del preso político también aseguró que las listas anunciadas por Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello son “falsas” y que la vigilia continuará.

En el programa El Informativo de NTN24, Aurora Silva, esposa del preso político Freddy Superlano, explicó la expectativa y la esperanza que mantienen los familiares de los presos políticos ante la liberación de sus seres queridos.

Silva comenzó recalcando que “es la noche número 20 consecutiva la que estamos a las afueras en Vigilia, en constante oración exigiendo la liberación de todos nuestros familiares, hace unos ocurrió la excarcelación de 22 personas que se encontraban en el Rode l, contentos y felices por las familias”.

Además, frente a tanta emoción y expectativa, dijo que las “listas que habla Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello son totalmente falsas, ellos hacen mención ahí a las excarcelaciones de diciembre del 2024, cuando el anunció y el compromiso asumido como tal fue el 8 de enero”.

Por otro lado, con mucha emoción y alegría comentó que anoche “estábamos preparándonos para la oración y comenzaron llamado a las mamás, nosotros obtuvimos información que en horas de la tarde sacaron unos autobuses por la parte trasera, por dónde sacan la basura, por allí los sacaron en la tarde y a las 6:30 comenzaron a llamar a sus familiares”.

Explicó que fueron “22” personas, de esas eran “5 extranjeros y 17 venezolanos”, los cuales se conoce que habían “dos coroneles retirados” de los “5 extranjeros”, “los cogieron ingresando al país, creo que fue el 2025, creo que tenían un año la mayoría”.

De igual manera, dijo: “eso que nosotros estamos viviendo a las afueras del Rodeo antes del 3 enero jamás hubiese pasado”, antes "a nosotros nos corrían de allí con fusiles y armamentos, éramos amenazados con meternos dentro”.

Por último, la familiar del preso político Freddy Superlano sentenció que “las familias están super decididas a quedarse allí hasta que les entreguen a sus familiares”.

