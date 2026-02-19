“Hemos logrado estabilizar la economía”: Rodrigo Paz tras sus primeros 100 días como presidente de Bolivia

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, Rodrigo Paz Pereira, quien asumió como jefe de Estado de Bolivia el pasado 8 de noviembre de 2025, entregó un balance y habló de las gestiones que se han ejecutado durante sus primeros 100 días de gobierno.

Paz, inicialmente, agradeció a los bolivianos por haberle permitido a él y a su gabinete “asumir” el liderazgo del país que se encontraba “tranco” y “lleno de trampas” a las que fue sometido durante cerca de dos décadas.

El mandatario manifestó que “el primer paso era estabilizar la economía”; fue cortar la subvención a los combustibles, la cual indicó fue implementada durante años por “un régimen”, tiempo durante el cual fueron latentes el contrabando y la corrupción, al punto que “unos cuantos cobraban los recursos”.

“Hemos logrado estabilizar la economía, el déficit fiscal (…) Hemos logrado estabilizar el dólar, hemos logrado que la gente tenga una mayor confianza en la economía”, expresó Rodrigo Paz Pereira en su intervención.

Asimismo, señaló que la mejoría en el sector económico ha permitido brindarle confianza a la población boliviana, pues, a comparación de gobiernos anteriores, ahora los jóvenes ven una oportunidad para construir futuro en su país.

“Hemos abierto a Bolivia al mundo”, indicó Rodrigo Paz, quien recientemente participó en el encuentro del MERCOSUR, del Foro Económico de Panamá, organizado por la CAF y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Paz indicó que la participación de su nación en estos espacios, junto al restablecimiento de relaciones diplomáticas con los diferentes países de la región y los trabajos en conjunto con los Estados Unidos y la Unión Europea, permite que el mundo “mire” a Bolivia con “confianza” y quiera invertir allí.

Para que “el barco navegue”, dejó claro que es necesaria la implementación de nuevas leyes y acuerdos con la sociedad civil que brinden “garantías” para todos los sectores y que permitan que “el destino sea común”.

“Nos queda un largo camino; este 2026 que es para ordenar la casa, para que nuestra visión de futuro se consolide con las leyes, los decretos, las acciones, la institucionalización, la certidumbre y la economía para la gente”, sentenció.