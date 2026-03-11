México buscaría restringir las redes sociales para menores

El secretario de Educación Pública de México, Mario Delgado, indicó que su país estaría considerando implementar una restricción en redes sociales al estilo Australia para menores.

Según Delgado, el Gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum inició consultas con una serie de grupos de la sociedad civil, incluidos maestros y representantes de padres, con el objetivo de desarrollar propuestas regulatorias para mediados del año.

“El Estado tiene la responsabilidad de la tutela y educación de los menores. Y ahí es donde deberíamos pensar en establecer ciertos límites”, dijo Delgado a la AFP.

Y añadió: “Lo que les interesa a Meta, Facebook y TikTok es tener seguidores, y no hay filtros sobre contenidos que puedan afectar la salud emocional de los niños”.

Sin embargo, el funcionario subrayó que cualquier prohibición debe surgir “de las bases, de las experiencias vividas de los padres, de las diferentes comunidades y de los profesores”.

“Queremos que nos digan cuáles deben ser esos límites y cómo regularlos”, puntualizó.

Desde el año pasado, Australia exige que plataformas como TikTok, Snapchat, YouTube y otras eliminen cuentas de menores de 16 años o, por el contrario, enfrenten sanciones económicas.

Como ese país de Oceanía, otras naciones del mundo han endurecido las restricciones de edad en las plataformas digitales mientras crece la preocupación por la exposición a contenido dañino en línea.

“Personalmente, me gusta el modelo australiano”,comentó Delgado en relación a la medida en ese país.

Finalmente, el funcionario descartó prohibir los dispositivos móviles en las escuelas públicas.