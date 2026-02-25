Tarek William Saab pasa de fiscal represor del régimen venezolano a defensor del pueblo encargado

Tarek William Saab pasó de fiscal represor del régimen venezolano, denunciado por diferentes sectores y organismos como violador de derechos humanos, a defensor del pueblo encargado.

Saab presentó su renuncia este miércoles 25 de febrero a la Asamblea Nacional (AN), controlada por la tiranía venezolana, y en la misma sesión fue anunciado para esta nueva función dentro del régimen.

La dictadura, ahora bajo el mando de Delcy Rodríguez, anunció que Larry Devoe será el fiscal general "encargado".

La renuncia de Saab fue puesta en conocimiento del parlamento controlado por el régimen, en sesión ordinaria de este miércoles.

Además de Saab, también se dio a conocer la dimisión del defensor del pueblo afín a la dictadura, Alfredo Ruiz.

Tarek William Saab ejerció como fiscal general de la dictadura venezolana durante un período de más de 8 años.

Este cuestionado colaborador del régimen fue designado por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente el 5 de agosto de 2017, en sustitución de Luisa Ortega Díaz.

La Asamblea Nacional de la dictadura lo ratificó el 31 de octubre de 2024 para un nuevo período de siete años que debía extenderse hasta 2031.

Esta situación, recordemos, se produce en un contexto de máxima tensión en el país caribeño, marcado por la captura de Maduro (el pasado 3 de enero) y la fuerte presión que ejerce la Casa Blanca sobre Miraflores.