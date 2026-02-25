NTN24
Miércoles, 25 de febrero de 2026
Dictadura en Venezuela

Tarek William Saab pasa de fiscal represor del régimen venezolano a defensor del pueblo encargado

febrero 25, 2026
Por: Redacción NTN24
La dictadura, ahora bajo el mando de Delcy Rodríguez, anunció que Larry Devoe será el fiscal general "encargado".

Tarek William Saab pasó de fiscal represor del régimen venezolano, denunciado por diferentes sectores y organismos como violador de derechos humanos, a defensor del pueblo encargado.

Saab presentó su renuncia este miércoles 25 de febrero a la Asamblea Nacional (AN), controlada por la tiranía venezolana, y en la misma sesión fue anunciado para esta nueva función dentro del régimen.

La dictadura, ahora bajo el mando de Delcy Rodríguez, anunció que Larry Devoe será el fiscal general "encargado".

La renuncia de Saab fue puesta en conocimiento del parlamento controlado por el régimen, en sesión ordinaria de este miércoles.

Además de Saab, también se dio a conocer la dimisión del defensor del pueblo afín a la dictadura, Alfredo Ruiz.

Tarek William Saab ejerció como fiscal general de la dictadura venezolana durante un período de más de 8 años.

Este cuestionado colaborador del régimen fue designado por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente el 5 de agosto de 2017, en sustitución de Luisa Ortega Díaz.

La Asamblea Nacional de la dictadura lo ratificó el 31 de octubre de 2024 para un nuevo período de siete años que debía extenderse hasta 2031.

Esta situación, recordemos, se produce en un contexto de máxima tensión en el país caribeño, marcado por la captura de Maduro (el pasado 3 de enero) y la fuerte presión que ejerce la Casa Blanca sobre Miraflores.

María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho' / FOTOS Facebook María Julissa/Archivo
El Mencho

Habla María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho': "Yo a él no lo conozco; crearon audios y fotografías con IA"

'El Mencho' - Foto EFE/ Vivienda donde 'El Mencho' pasó sus últimas horas
El Mencho

Se conocen las imágenes de la casa en la que alias 'El Mencho' pasó sus últimas horas antes de ser abatido: había un altar improvisado

Mujer murió en Colombia cuando exigía medicamentos para su hijo - Canva
Crisis de la Salud

Insólita muerte de mujer de 70 años en Colombia mientras exigía medicamentos demorados para su hijo

Foto de referencia (EFE)
Ecuador

La influencia de 'El Mencho' en Latinoamérica: así ejercía control el CJNG en este país del sur

Donald Trump - EFE
Discurso del Estado de la Unión

Voces demócratas y republicanas analizan el discurso del Estado de la Unión de Trump ante el Congreso de EE. UU.

