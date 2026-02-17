Análisis de imágenes satelitales de Bloomberg muestran caída de la luz nocturna en un 50%

La crisis energética en Cuba se ha profundizado cada vez más y ahora de una forma más visibles, esto tras el bloqueo de Estados Unidos a los envíos de petróleo, que han dejado varias zonas del país en la oscuridad.

Un análisis satelital realizado por Bloomberg News reveló que el nivel de la luz nocturna ha disminuido hasta en un 50%.

Sin embargo, el análisis aclara que su red eléctrica ya “era frágil” incluso antes de los bloqueos, debido a una avería grave en la línea de transmisión a principios de diciembre interrumpiera temporalmente la conexión entre La Habana y las principales centrales termoeléctricas del país.

El bloqueo de crudo ha afectado el 60% de los aproximadamente 100.00 barriles de crudo diarios que se necesitan para alimentar el sistema eléctrico.

Las imágenes satelitales evidenciaron que ciudades orientales como Santiago de Cuba y Holguín ha experimentado las mayores caídas de iluminación nocturna. Por su parte, La Habana se mantiene, sin embargo, barrios como Alamar y Cojímar muestran menor iluminación.

No obstante, la semana pasada, Cuba adoptó un paquete de medidas restrictivas para ahorrar electricidad y combustible con el fin de preservar los servicios básicos y sectores clave de la economía, como el tabaco.

El turismo, la segunda mayor fuente de divisas después del envío de profesionales de la salud al extranjero, ya se ve gravemente afectado por la crisis energética.

Una treintena de hoteles han cerrado para conservar los recursos energéticos del país, y aerolíneas de Canadá y Rusia decidieron la suspensión de sus vuelos debido a la falta de combustible para reabastecer los aviones en la isla.

Finalmente, Cuba, con 9,6 millones de habitantes, dejó de recibir petróleo de su principal aliado Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el 3 de enero.