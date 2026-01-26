En Venezuela excarcelan a Gabriel Rodríguez, adolescente condenado por la dictadura a 10 años de prisión por "terrorismo e instigación al odio"

De acuerdo con información de la organización Comité por la Libertad de los Presos Políticos (de Venezuela), la tarde de este lunes, familiares del adolescente Gabriel Rodríguez (17) confirmaron que finalmente fue excarcelado.

“Abrazamos y celebramos junto a su familia este reencuentro, tras más de un año de injusta detención y una condena aberrante de 10 años (6 de prisión y 4 de trabajo comunitario) impuesta por supuestos delitos de terrorismo e incitación al odio que nunca cometió”, indicó la ONG en un comunicado en X.

Asimismo, la circular complementa: “Con Gabriel, el Estado venezolano se ensañó, utilizándolo como caso ejemplarizante de persecución y castigo, no solo contra la infancia, sino contra toda una sociedad que condenó con firmeza este horror”.

“Seguiremos luchando hasta que todos y todas sean liberados, incluida la adolescente Samanta Hernández (17), quien aún permanece detenida por motivos políticos...Que sean todos, transición sin presos políticos”, añade la notificación.

VEA TAMBIÉN "Salen sin libertad y sin la posibilidad de dar sus testimonios": familias de presos políticos en Venezuela denuncian excarcelaciones con restricciones o

Rodríguez fue arrestado cuando tenía 16 años hace 11 meses en la localidad de Cabudare, estado Lara, y se convirtió en el primer menor de edad condenado bajo el régimen madurista.

Al joven le imputaron los delitos de terrorismo e instigación al odio, aunque hay denuncias de un montaje de pruebas que hizo la tiranía para acusarlo.

La mañana de este 26 de enero, Foro Penal confirmó que un total de 266 presos políticos han sido excarcelados tras el anuncio del régimen venezolano el pasado 8 de enero de múltiples liberaciones en medio de la presión estadounidense.

Pese a que más de 260 presos políticos han sido liberados en Venezuela, las organizaciones como Foro Penal han exigido la excarcelación total de los prisioneros. Además, han solicitado que sean excarcelados sin restricciones ni medidas cautelares.