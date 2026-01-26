NTN24
Lunes, 26 de enero de 2026
Lunes, 26 de enero de 2026
Presos políticos

En Venezuela excarcelan a Gabriel Rodríguez, adolescente condenado por la dictadura a 10 años de prisión por "terrorismo e instigación al odio"

enero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Gabriel Rodríguez, adolescente, exprisionero político del régimen venezolano - Fotos: X
Gabriel Rodríguez, adolescente, exprisionero político del régimen venezolano - Fotos: X
Rodríguez fue arrestado cuando tenía 16 años hace 11 meses en la localidad de Cabudare, estado Lara, y se convirtió en el primer menor de edad condenado bajo el régimen madurista.

De acuerdo con información de la organización Comité por la Libertad de los Presos Políticos (de Venezuela), la tarde de este lunes, familiares del adolescente Gabriel Rodríguez (17) confirmaron que finalmente fue excarcelado.

o

“Abrazamos y celebramos junto a su familia este reencuentro, tras más de un año de injusta detención y una condena aberrante de 10 años (6 de prisión y 4 de trabajo comunitario) impuesta por supuestos delitos de terrorismo e incitación al odio que nunca cometió”, indicó la ONG en un comunicado en X.

Asimismo, la circular complementa: “Con Gabriel, el Estado venezolano se ensañó, utilizándolo como caso ejemplarizante de persecución y castigo, no solo contra la infancia, sino contra toda una sociedad que condenó con firmeza este horror”.

“Seguiremos luchando hasta que todos y todas sean liberados, incluida la adolescente Samanta Hernández (17), quien aún permanece detenida por motivos políticos...Que sean todos, transición sin presos políticos”, añade la notificación.

o

Rodríguez fue arrestado cuando tenía 16 años hace 11 meses en la localidad de Cabudare, estado Lara, y se convirtió en el primer menor de edad condenado bajo el régimen madurista.

Al joven le imputaron los delitos de terrorismo e instigación al odio, aunque hay denuncias de un montaje de pruebas que hizo la tiranía para acusarlo.

o

La mañana de este 26 de enero, Foro Penal confirmó que un total de 266 presos políticos han sido excarcelados tras el anuncio del régimen venezolano el pasado 8 de enero de múltiples liberaciones en medio de la presión estadounidense.

Pese a que más de 260 presos políticos han sido liberados en Venezuela, las organizaciones como Foro Penal han exigido la excarcelación total de los prisioneros. Además, han solicitado que sean excarcelados sin restricciones ni medidas cautelares.

Temas relacionados:

Presos políticos

Excarcelaciones en Venezuela

Excarcelaciones

Presos políticos en Venezuela

Adolescentes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

La mordaza del régimen impuesta al periodista Carlos Julio Rojas, excarcelado el 14 de enero

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Estos son los retos que afrontará Nasry Asfura una vez asuma como presidente de Honduras

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Esta será una de las semanas más frías del año, todo el país está congelado": meteorólogo Albert Martínez sobre la compleja tormenta invernal que enfrenta Estados Unidos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Salen sin libertad y sin la posibilidad de dar sus testimonios": familias de presos políticos en Venezuela denuncian excarcelaciones con restricciones

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Puede Trump resolver conflictos globales? Expertos analizan su nueva Junta de Paz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Tormenta invernal en EE. UU.
Tormenta invernal

Alerta en EE. UU. por poderosa tormenta invernal "inusualmente grande y severa" que amenaza a 170 millones de personas este fin de semana

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Misil - Foto de referencia Canva
Péntagono

Pentágono de Estados Unidos invertirá mil millones de dólares en novedoso sistema de misiles

Presos políticos en Venezuela - EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Maduro estaría amenazando con ejecutar a presos políticos si EE.UU. ataca a Venezuela, según ABC

Fotos de referencia
Régimen venezolano

Reveladora encuesta tras la captura de Maduro: rechazo generalizado hacia el dictador, respaldo a Trump y optimismo por el futuro de Venezuela

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Misil - Foto de referencia Canva
Péntagono

Pentágono de Estados Unidos invertirá mil millones de dólares en novedoso sistema de misiles

Presos políticos en Venezuela - EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Maduro estaría amenazando con ejecutar a presos políticos si EE.UU. ataca a Venezuela, según ABC

Fotos de referencia
Régimen venezolano

Reveladora encuesta tras la captura de Maduro: rechazo generalizado hacia el dictador, respaldo a Trump y optimismo por el futuro de Venezuela

Mike Pence y Delcy Rodríguez - Fotos EFE
Maduro capturado

Exvicepresidente de Trump no apoya a Delcy Rodríguez tras captura de Maduro y pide elecciones libres: "Ya sea María (Corina) Machado, u otra persona, el pueblo de Venezuela elegirá la libertad"

Guillermo Cochez, exembajador de Panamá ante la OEA - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Las próximas horas serán decisivas por cómo se desenvuelva la crisis interna en el régimen": Guillermo Cochez sobre lo que sigue para Venezuela tras la captura de Maduro

Bad Bunny - AFP
Bad Bunny

Bad Bunny sorprendió a sus seguidores colombianos con canción de Diomedes Díaz en su primer concierto en Medellín

Cayetana Álvarez, diputada del Partido Popular de España - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Estamos ante el principio del fin del cautiverio venezolano": la diputada española Cayetana Álvarez apunta contra el gobierno de Pedro Sánchez por su posición tras la captura de Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre