Sábado, 28 de febrero de 2026
Ataque al régimen de Irán

"El régimen iraní debe comprender que ahora no tiene otra opción que entablar negociaciones de buena fe": reacciones mundiales tras ataques de EE. UU. e Israel

febrero 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Bombardeo en Irán - Foto EFE
Diferentes líderes mundiales emitieron sus declaraciones sobre los ataques en Medio Oriente este sábado.

Líderes mundiales han reaccionado ante los ataques efectuados por Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán durante este sábado.

En un comunicado, Alemania, Francia y Gran Bretaña condenaron los ataques iraníes y dijeron que Irán debe abstenerse de llevar a cabo ataques militares indiscriminados.

"Reiteramos nuestro compromiso con la estabilidad regional y la protección de la vida civil", dijeron el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz y el primer ministro británico Keir Starmer en una declaración conjunta, añadiendo que deseaban la reanudación de las negociaciones.

Macron pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y dijo que el estallido de una guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán tiene "graves consecuencias" para la paz y la seguridad internacionales.

"La actual escalada es peligrosa para todos. Debe detenerse. El régimen iraní debe comprender que ahora no tiene otra opción que entablar negociaciones de buena fe para poner fin a sus programas nucleares y de misiles balísticos, así como a sus acciones para desestabilizar la región", dijo Macron.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo que Canadá apoya la "actuación de Estados Unidos para impedir que Irán obtenga armas nucleares y que su régimen siga amenazando la paz y la seguridad internacionales".

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, dijo que su país apoya la acción de Estados Unidos para impedir que Irán se dote de armas nucleares. "Desde hace mucho tiempo se reconoce que el programa nuclear iraní constituye una amenaza para la paz y la seguridad mundiales", escribió en X.

Y añadió: "Apoyamos la acción de Estados Unidos para impedir que Irán obtenga un arma nuclear y (...) siga amenazando la paz y la seguridad internacionales".

Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Suecia llamó a "la moderación" en una región "ya de por sí tensa", al tiempo que responsabilizó, en gran medida, al régimen iraní por la situación.

"Irán tiene una gran responsabilidad en la evolución negativa de la situación en la región y en los riesgos para la seguridad en Occidente. En una región ya tensa, el gobierno exhorta a la moderación y a un retorno inmediato a las negociaciones diplomáticas", escribió la diplomática María Malmer Stenergard en X.

Entretanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Noruega lamentó que las negociaciones entre Teherán y Washington "no hayan desembocado en una solución diplomática" del conflicto, al tiempo que consideró esencial impedir que Irán desarrolle armas nucleares.

"Estoy profundamente preocupado por la posibilidad de que ahora tengamos una nueva guerra a gran escala en Oriente Medio", declaró Espen Barth Eide al canal NRK.

El Gobierno de Francia dijo que la prioridad de su país es la protección de sus ciudadanos y de sus fuerzas en la región de Oriente Medio.

"Estamos claramente en una situación en la que hay una escalada militar en curso. Hay que ver qué ocurre en las próximas horas", declaró la ministra francesa delegada de las Fuerzas Armadas, Alice Rufo, pocos minutos después del anuncio de los ataques.

Otros países como España y Rusia rechazaron las acciones militares, mientras que la Unión Europea pidió "garantizar la seguridad nuclear y prevenir cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones o socavar el régimen mundial de no proliferación es de importancia crucial".

