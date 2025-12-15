"Estaremos golpeándolos también por tierra": Trump sobre operaciones contra organizaciones del narcotráfico en medio de despliegue cerca de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este lunes en que habrá operaciones terrestres en contra de organizaciones del narcotráfico por tierra en un momento en el que hay un fuerte despliegue de las fuerzas armadas de su país en el mar Caribe.

"Las drogas que llegan por mar han bajado un 94 por ciento y estamos tratando de investigar quién es ese 6 por ciento. Pero han bajado un 94 por ciento y estaremos golpeándolos también en tierra, lo cual es mucho más fácil de hacer", declaró Trump.

El mandatario señaló que diversas naciones intentan "drogar" a su país, situación que su administración, dijo, está "reversando rápidamente".

Al respecto, Guillermo Pacheco Gaitán, experto en Seguridad Nacional, analizó en NTN24 las implicaciones de este anuncio.

"Él lo que está tratando de hacer es de ampliarlo. Creo también que tenemos que tomar en cuenta es que le está mandando un mensaje también a México, aunque el esfuerzo esté en el Caribe", explicó.

Según Pacheco Gaitán, la administración estadounidense cuenta con "toda la inteligencia y contrainteligencia necesaria para saber dónde atacar”.

Asimismo, señaló que México y Colombia aparecen como posibles escenarios de estas operaciones expandidas, dada la proximidad terrestre del primero y el rol del segundo en las rutas del narcotráfico.

“Él está mostrando una intención de extender su enfoque primero más allá de las fronteras marítimas inmediatas y propias de lo que se ha estado haciendo en el Caribe”, puntualizó.

Para el analista este proceso que empezó con el tema del Caribe “tiene una geopolítica", que va más allá del combate al narcotráfico.