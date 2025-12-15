Presidente Petro arremete contra José Antonio Kast, mientras que otros mandatarios de izquierda lo felicitan por su victoria en Chile

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, arremetió contra José Antonio Kast tras convertirse en el nuevo mandatario de Chile luego de derrotar a la izquierdista Jeannette Jara.

Desde su cuenta en la red social de X, Petro se refirió sobre la victoria de Kast diciendo que: “El fascismo avanza”.

Petro apuntó contra el presidente electo de Chile asegurando que “jamás” le daría la mano “a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano”.

“Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos. Es el demonio contra la vida y todo latinoamericano sabe resistir”, aseveró.

Y concluyó: “que cuiden la tumba de Neruda, dije en el trino censurado. Cerca de su tumba y en su casa estuve, y fui feliz cerca de esa casa y vi los cielos estrellados y titilaban azules los astros a lo lejos, pero no fui abandonado para nada”.

No obstante, el mandatario colombiano afirmó, horas más tempranas, que la derrota de la izquierdista Jara es “como si la Cabal o Rubio ganarán en Colombia. Ojalá las juventudes chilenas cuiden la tumba de Neruda”.

“Con las palabras de Neruda y cerca de donde está su tumba frente al mar embravecido, fui feliz y la noche se llenó de estrellas. Y no me sentí abandonado. El fascismo en Chile no durará 40 años. Son otros los tiempos”, agregó.

El Líder de Pacto Histórico añadió en su escrito que sabe que no volverá al Palacio de La Moneda y que “volvieron a matar al presidente”.

Además, envió un mensaje a la juventud chilena: “abracen la vida y no se junten con la muerte jamás”.

El mandatario colombiano también volvió a apuntar contra el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

“Rubio extiende el cerco del odio, divisiones indígenas en Bolivia, ya tienen a su presidente Arce, hombre inteligente, preso; ya tienen a Castillo preso en el Perú, no se aguantó la oligarquía blanca y vieja que el Perú fuera dirigido por un profesor de vereda. Nos rodearon de presidentes presos porque nos quieren acorralar”, puntualizó.

Y señaló que buscan acorralar “la idea de la Gran Colombia libertaria y el Caribe”.

“Nos quieren dejar solos como en cien años de soledad, pero somos el corazón vital del mundo y este corazón no puede morir ante los liberticidas. Arriba la Colombia Libre, resistimos cinco siglos y gritaremos Libertad”.

En contraste con la opinión del jefe de Estado colombiano, otros líderes de izquierda de la región han felicitado a Kast por la victoria y han asegurado querer seguir colaborando con el gobierno chileno.

Una de las primeras en pronunciarse fue la presidente de México, Claudia Sheinbaum, quien felicitó al pueblo chileno por vivir una jornada electoral “pacífica y democrática”.

“También a José Antonio Kast, próximo presidente de Chile. Confío en que ambos gobiernos seguiremos trabajando por el bien de nuestros países y de la región”, agregó.

Por su parte, el presidente de Brasil, Lula da Silva, expresó: “Felicitaciones José Antonio Kast por su elección a la Presidencia de Chile y al pueblo chileno por su participación en un proceso electoral democrático, transparente y ordenado”.

“Seguiremos trabajando con el nuevo gobierno chileno para fortalecer las excelentes relaciones bilaterales, los sólidos lazos económicos y comerciales que unen a Brasil y Chile, la integración regional y el mantenimiento de Sudamérica como zona de paz”, puntualizó.

El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, felicitó a Kast por el triunfo y aseguró que Chile es “un país querido por los españoles y un socio estratégico para Europa con el que seguiremos trabajando y profundizando nuestra relación”.

La victoria de José Antonio Kast es un golpe para la izquierda de Chile y se convierte en un nuevo país en la región en inclinarse hacia la derecha desde las elecciones de Bolivia en agosto y el éxito de Milei en los comicios intermedios de Argentina en octubre.

Kast se convirtió en el sucesor de Gabriel Boric tras derrotar a la izquierdista Jeannette Jara con una ventaja de casi el 20% de los votos.

Jara, quien fue ministra del Trabajo del presidente Gabriel Boric, reconoció su derrota poco más de una hora y media después de que cerraran las urnas.

"La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el presidente electo, José Antonio Kast, para desearle éxito por el bien de Chile", dijo.