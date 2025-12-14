NTN24
Domingo, 14 de diciembre de 2025
Elecciones en Chile

Golpe a la izquierda en Chile: José Antonio Kast gana las elecciones presidenciales para el periodo 2026 - 2030

diciembre 14, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia Reuters
José Antonio Kast, candidato presidencial chileno (AFP)
José Antonio Kast, candidato presidencial chileno (AFP)
Kast se convirtió este domingo en el nuevo presidente de este país al vencer a la izquierdista Jeannette Jara en un balotaje en el que logró una importante diferencia.

El candidato de derecha José Antonio Kast se convirtió este domingo en el nuevo presidente de Chile al vencer a la izquierdista Jeannette Jara en un balotaje en el que logró una importante diferencia.

Cuando el conteo de mesas superaba el 80%, José Antonio Kast alcanzaba una ventaja de casi el 20% de los votos frente a Jeannette Jara.

De inmediato, en el centro de Santiago, los seguidores de Kast comenzaron a hacer sonar las bocinas de los automóviles en señal de triunfo.

Jara, quien fue ministra del Trabajo del presidente Gabriel Boric, reconoció su derrota poco más de una hora y media después de que cerraran las urnas.

"La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el presidente electo, José Antonio Kast, para desearle éxito por el bien de Chile", dijo.

"A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho", agregó la candidata.

Kast, de 59 años, había quedado en segundo lugar, detrás de Jara, en la primera vuelta de noviembre, pero rápidamente empezó a tomar la ventaja en los sondeos de opinión, cuyos resultados terminaron siendo acertados este domingo.

En 2021, perdió ante el presidente izquierdista Gabriel Boric, un momento en que sus políticas no estaban en sintonía con un electorado sacudido por la pandemia, las protestas generalizadas contra la desigualdad y las esperanzas de redactar una nueva constitución.

Pero ahora el sentimiento cambió y sus propuestas fueron elegidas por los votantes abrumadoramente preocupados por el crimen y la inmigración.

Si bien Chile sigue siendo uno de los países más seguros de Latinoamérica, el auge del crimen organizado ha provocado un alza en la tasa de homicidios y ha perjudicado la economía, con un reciente aumento de incidentes de alto perfil como secuestros y asesinatos.

Además de combatir la delincuencia, Kast se ha comprometido a construir muros fronterizos y a formar una fuerza policial especializada, similar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), encargado de rastrear y deportar a los migrantes ilegales.

Esos migrantes tenían 92 días - el tiempo hasta su investidura - para salir del país voluntariamente, dijo Kast en el último debate televisado con Jara el martes por la noche, pidiendo a Boric que impulsara un "corredor humanitario" para permitirles salir.

"Después de los 92 días, la persona que vaya a solicitar cualquier recurso del Estado, sea en salud, sea en educación, sea en transporte, sea para una remesa, sea para un contrato, sea para vender algo. Esa persona va a estar registrada y va a ser invitada a salir", afirmó.

Pero además de inspirarse en Estados Unidos para su enfoque en el tema migratorio, el año pasado Kast visitó cárceles salvadoreñas construidas por el presidente Nayib Bukele, un modelo que su plataforma busca emular.

Ahora, la victoria de Kast convierte a Chile en un nuevo país latinoamericano en inclinarse hacia la derecha tras las elecciones de Bolivia en agosto y del éxito del presidente Javier Milei en los comicios intermedios de Argentina en octubre.

Precisamente, al igual que Milei, Kast - católico con nueve hijos - ha expresado su firme oposición al aborto. Anteriormente, afirmó que derogaría el acotado derecho al aborto y prohibiría la venta de la píldora del día después, aunque durante su campaña se centró principalmente en otros temas.

Su plan económico incluye recortes a los impuestos corporativos y menos regulaciones, aunque se espera que modere los recortes de gasto planeados que son considerados poco realistas.

