Este país sudamericano ya tiene cuatro submarinos de ataque y avanza hacia su primera nave de propulsión nuclear

América Latina avanza con su desarrollo militar. Diferentes países de la región han amplificado y actualizado sus bombarderos, y recientemente una nación de la región lanzó un programa de Desarrollo de Submarinos (PROSUB), donde inauguró sus últimos sumergibles del año.

El 26 de noviembre la marina de Brasil llevó a cabo una ceremonia para presentar el armamento del submarino Tonelero S-42, tercera unidad de la clase Riachuelo, derivado del diseño Scorpène.

La capacidad militar del Tonelero S-42 es estratégica, mayor que la del proyecto francés original, tiene un sistema de propulsión diésel-eléctrico con calidad militar para 35 tripulantes. Entre sus características más destacadas están:

Velocidad de más de 20 nudos, que son aproximadamente 37 km/h cuando está sumergido.

Cuenta con una eslora de 70,62 metros y desplaza 1900 toneladas.

Posee una autonomía de 12.000 kilómetros.

Armamento de 6 tubos lanzatorpedos de 533 mm.

De igual manera, su presentación venía acompañada con la bienvenida de la nave “Almirante Karam” (S-43). Su nombre se da en honor a un famoso jefe de esta fuerza, ya fallecido.

La construcción de este sumergible es completamente local, y más de dos mil empleados se abocaron al desarrollo y la fabricación. Su inauguración lo consolida como el cuarto submarino del país de ataque de propulsión convencional de la clase Riachuelo.

Este acontecimiento se da gracias a su programa de Desarrollo de Submarinos (PROSUB), proyecto que ha requerido de años de planificación, inversión y cooperación industrial con el Naval Group de Francia, consolidando una alianza importante para el desarrollo industrial naval brasileño.

Las naves ya lanzadas al agua comienzan a operar con su tarea de vigilancia denominada “Amazonia Azul”.

Finalmente, como parte del programa Naval Group, Brasil se prepara para entrar en su fase final de la construcción del submarino de propulsión nuclear “Álvaro Alberto”, proyecto que combina tecnología nacional con cooperación internacional. Hasta el momento este convenio ha tenido una inversión aproximada de 4.472 millones de dólares.