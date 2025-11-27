NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Fuerzas Militares

Este país sudamericano ya tiene cuatro submarinos de ataque y avanza hacia su primera nave de propulsión nuclear

noviembre 27, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Submarino | Foto Canva
Submarino | Foto Canva
Su implementación de nuevas tecnologías y poder militar lo consolidan como el país de submarinos más modernos y avanzados de América Latina.

América Latina avanza con su desarrollo militar. Diferentes países de la región han amplificado y actualizado sus bombarderos, y recientemente una nación de la región lanzó un programa de Desarrollo de Submarinos (PROSUB), donde inauguró sus últimos sumergibles del año.

o

El 26 de noviembre la marina de Brasil llevó a cabo una ceremonia para presentar el armamento del submarino Tonelero S-42, tercera unidad de la clase Riachuelo, derivado del diseño Scorpène.

La capacidad militar del Tonelero S-42 es estratégica, mayor que la del proyecto francés original, tiene un sistema de propulsión diésel-eléctrico con calidad militar para 35 tripulantes. Entre sus características más destacadas están:

  • Velocidad de más de 20 nudos, que son aproximadamente 37 km/h cuando está sumergido.
  • Cuenta con una eslora de 70,62 metros y desplaza 1900 toneladas.
  • Posee una autonomía de 12.000 kilómetros.
  • Armamento de 6 tubos lanzatorpedos de 533 mm.

De igual manera, su presentación venía acompañada con la bienvenida de la nave “Almirante Karam” (S-43). Su nombre se da en honor a un famoso jefe de esta fuerza, ya fallecido.

La construcción de este sumergible es completamente local, y más de dos mil empleados se abocaron al desarrollo y la fabricación. Su inauguración lo consolida como el cuarto submarino del país de ataque de propulsión convencional de la clase Riachuelo.

Este acontecimiento se da gracias a su programa de Desarrollo de Submarinos (PROSUB), proyecto que ha requerido de años de planificación, inversión y cooperación industrial con el Naval Group de Francia, consolidando una alianza importante para el desarrollo industrial naval brasileño.

Las naves ya lanzadas al agua comienzan a operar con su tarea de vigilancia denominada “Amazonia Azul”.

o

Finalmente, como parte del programa Naval Group, Brasil se prepara para entrar en su fase final de la construcción del submarino de propulsión nuclear “Álvaro Alberto”, proyecto que combina tecnología nacional con cooperación internacional. Hasta el momento este convenio ha tenido una inversión aproximada de 4.472 millones de dólares.

Temas relacionados:

Fuerzas Militares

América Latina

Brasil

Alianza militar

Guerra

Francia

Tecnología

Submarino

Bombardeos

Armas nucleares

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Por las buenas o por las malas": ¿qué alcance tiene la dura sentencia que le lanzó Trump a Maduro?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay historias de dictaduras en Latinoamérica, pero eran políticas, las de ahora son el crimen organizado trasnacional”: Héctor Schamis

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Washington es una ciudad muy mal llevada por el gobierno local, el verdadero cambio llegó con Trump": Eric Rojo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tememos por sus vidas. Es horror sumado al dolor": familiares de presos políticos en Venezuela alzan su voz por los más de 800 rehenes

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto da recomendaciones a viajeros varados en aeropuertos tras cancelación de vuelos a Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es el balance de los primeros dos años de Daniel Noboa como presidente de Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Foto: AFP
Gobierno de Estados Unidos

La historia no conocida del general al frente del despliegue en el Caribe: le llaman "razin" por su estilo agresivo como piloto de F-16

Foto: AFP
República Dominicana

Exoficial de inteligencia militar explica la importancia de que República Dominicana autorice a EE. UU. a usar aeropuerto para su despliegue en el Caribe

Foto de la Guardia Nacional en Washington (AFP)
Washington

"Washington es una ciudad muy mal llevada por el gobierno local, el verdadero cambio llegó con Trump": Eric Rojo

Tiroteo en EE. UU. - Captura de video
Tiroteo

Dos soldados de la Guardia Nacional fueron atacados con disparos en Washington cerca de la Casa Blanca

Avión - Foto de referencia Canva/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Vuelos cancelados

Venezolanos varados en aeropuerto de España a horas de que venza el plazo que el régimen de Maduro dio a las aerolíneas para reanudar operaciones

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Foto Canva
América Latina

Científicos identifican señales de un pueblo desaparecido en Sudamérica que habría existido hace 10.000 años

Espacio | Foto Canva
Asteroide

Así será la misión que perseguirá al asteroide Apophis, el llamado “Dios del Caos”

Navegación en celular - Foto de referencia Canva
Fallas

Caída global de servicio en la nube Azure de Microsoft: usuarios reportan fallos y problemas de acceso

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto Canva
América Latina

Científicos identifican señales de un pueblo desaparecido en Sudamérica que habría existido hace 10.000 años

Espacio | Foto Canva
Asteroide

Así será la misión que perseguirá al asteroide Apophis, el llamado “Dios del Caos”

Juanfer habló del apoyo del equipo a Gallardo, previo al clásico de River y Boca - Fotos: EFE
Juan Fernando Quintero

"En ningún momento le soltaríamos la mano": Juan Fernando Quintero y el respaldo en River a Gallardo a horas del clásico ante Boca Juniors

Navegación en celular - Foto de referencia Canva
Fallas

Caída global de servicio en la nube Azure de Microsoft: usuarios reportan fallos y problemas de acceso

Portaviones Gerald Ford - Foto Comando Sur de Estados Unidos
Despliegue militar

Comando Sur publica imagen de la actividad aérea en el portaviones Gerald Ford cuando Cartel de los Soles es declarado como Organización Terrorista

USS. Gerald. R. Ford - Foto AFP
Despliegue militar

"El Gerald Ford está en el punto en donde va a ser más efectivo": Guillermo Cueto, exoficial de seguridad nacional, sobre despliegue en el Caribe cerca de Venezuela

Guardia Nacional en Portland | Foto: AFP
Gobierno de Estados Unidos

Tribunal en Estados Unidos bloqueó despliegue de la Guardia Nacional ordenada por Trump en Portland

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre