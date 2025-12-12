"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, desató una controversia regional al declarar a medios locales que su país no descarta ofrecer asilo a Nicolás Maduro si acuerda abandonar el poder.

La diplomática precisó que esta sería una decisión a negociar entre Estados Unidos y Venezuela, e insistió en que un gobierno de transición representa "la solución para la situación de seguridad en toda la región".

Las declaraciones se producen tras el despliegue militar estadounidense en operaciones contra el narcotráfico que le han puesto presión al régimen de Maduro sobre el que Washington afirma que dirige el Cartel de los Soles.

Al respecto, Juan Falkonerth, abogado y analista experto en temas internacionales, calificó las palabras de la canciller como "irresponsables".

“Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo al narcodictador Nicolás Maduro, y mucho más cuando nosotros tenemos estas tensiones diplomáticas con los Estados Unidos", afirmó.

"El presidente Petro no ha sido consecuente con sus palabras cuando dice que defiende la democracia, pero a su vez se muestra muy complacido con regímenes autoritarios como el de Venezuela, el de Cuba, el de Nicaragua", puntualizó.

Falkonerth descartó que Colombia tenga las condiciones para acoger a un "peso pesado de este nivel" y sugirió que países como Bielorrusia serían destinos más probables.

Asimismo, subrayó que, "la narrativa más hostil hacia la Casa Blanca sorpresivamente no viene desde Caracas, sino viene desde Bogotá".

"Estados Unidos no está amenazando a los países de América Latina y el Caribe. Todo lo contrario. Las acciones han estado dirigidas a estas bandas dedicadas al narcotráfico”, agregó.