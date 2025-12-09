Ministro de Defensa de Maduro: "Tenemos la determinación de pelear"

Mientras dos aviones de combate estadounidenses F-18 Super Hornet realizaban maniobras en aguas de Venezuela, el ministro de Defensa de Maduro, Vladimir Padrino López, aseguraba que el régimen "tiene la determinación de pelear, de luchar, de batallar por nuestra libertad".

La maniobra de este martes rompió la línea de 12 millas náuticas que marcan el mar territorial, en una nueva y contundente señal de presión a Maduro.

VEA TAMBIÉN Sobrevuelos militares de Estados Unidos alcanzan nuevo nivel: dos F-18 incursionan en aguas interiores de Venezuela o

Mientras, Padrino López encabezaba un acto a propósito de los 201 años de la Batalla de Ayacucho y 123 años de la Proclama de Cipriano Castro.

"Nosotros vamos a defender el concepto de soberanía instituido en el derecho internacional. Hoy vamos a defender ese concepto y vamos a tratar con todas las naciones con respeto, con consideración y bajo el precepto de la autodeterminación nacional... tenemos responsabilidades que asumir, tenemos una determinación: tenemos la determinación de pelear, de luchar, de batallar por nuestra libertad", refirió.

"Señores generales y almirantes debemos observar siempre con detenimiento. Son hechos históricos separados por el tiempo, pero al final, con discursos distintos, con retóricas diferentes, hoy con la retórica inservible, inútil, extravagante del narcotráfico, se pretende agredir a un pueblo que nació para ser libre", dijo.

VEA TAMBIÉN Dos aviones de guerra F-18 de los Estados Unidos realizan sobrevuelo inédito en el Golfo de Venezuela o

"Solo que se nos pretende dominar ahora con un nuevo episodio, un nuevo momento, que, según la nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, lo han llamado el Corolario Trump. Ahora entonces el imperialismo quiere dominar, y como ellos mismos dicen, hacer de nosotros este continente... Yo digo alerta Venezuela, alerta América Latina, porque se nos quiere volver o continuar con un nuevo rostro, creo que es la palabra indicada, continuar con un nuevo rostro, con una nueva estrategia, con la misma zanahoria, con el mismo garrote, con el mismo despliegue aeronaval militar allí en el Caribe, intimidando a los pueblos del Caribe y Latinoamérica, con esas mismas herramientas imperialistas se pretende nuevamente someter a los pueblos latinoamericanos", sentenció.

Insistió que el propósito adherir a Venezuela como "una parte del territorio de los Estados Unidos para seguir extrayendo y controlando políticamente y extrayendo las riquezas que yacen en estas tierras".