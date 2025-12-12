"Somos la generación mejor preparada en nuestra historia para conquistar la libertad": María Corina Machado

Desde Oslo, Noruega, María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de Paz 2025, concedió una entrevista exclusiva a NTN24 y Noticias RCN, donde expresó su firme esperanza en el cambio inminente para Venezuela.

"Nunca antes Venezuela ha estado tan cerca de la libertad", afirmó categórica a Andrés Gil, corresponsal en Europa.

Este reconocimiento a Machado destaca su ardua lucha por la democracia, en un país marcado por años de represión bajo el régimen de Nicolás Maduro.

María Corina Machado, tras doce años de prohibición de salida de su país, celebra su reencuentro con familiares y compatriotas en Oslo, donde alude a la creciente organización ciudadana y a los hitos recientes que perfilan un cambio crucial.

"El 28 de julio de 2024 quedará en la memoria como el día en que Venezuela eligió la libertad", subrayó, haciendo referencia al histórico triunfo de Edmundo González en las presidenciales, con Machado como figura clave.

Durante la entrevista, Machado no solo rememoró la intensificación de su resistencia después de los comicios, sino que también destacó cómo las restricciones a su movimiento se transformaron en oportunidades para conectar y fortalecer su estrategia política interna.

"Prohibida de volar, recorrí hasta el último rincón de Venezuela", confesó, en alusión a su compromiso inquebrantable por conocer y entender a su nación desde sus cimientos.

Ante la pregunta sobre el futuro del régimen actual, Machado fue tajante al señalar que la presión ciudadana y la fuerza son los motores clave para el cambio. "La paz requiere democracia, la democracia requiere libertad, y la libertad exige fuerza", afirmó, sugiriendo que Maduro saldrá del poder tanto por la presión interna como por la fuerza e ímpetu del pueblo venezolano decidido a tomar las riendas de su destino.

Además, Machado describió la significativa agenda que ha llevado en Oslo, compuesta por encuentros con la realeza y miembros del parlamento noruego: "Impactada por la nobleza y sencillez del Rey Harold V y su familia, logré percibir el sincero apoyo hacia nuestra causa".

Respecto a los detalles de su salida de Venezuela, la líder se mostró cautelosa y pidió respetar la confidencialidad, subrayando la importancia de proteger a quienes arriesgaron su seguridad para permitir su llegada a Noruega. "Estoy aquí gracias al coraje de muchos, continúo con ellos en pensamiento y corazón", concluyó.