Lunes, 15 de diciembre de 2025
"Cada viaje puede ser el último": Antonio De La Cruz sobre retroceso de buques cerca de Venezuela

diciembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
El presidente de Inter American Trends se pronunció en Club de Prensa sobre la reciente incautación a un petrolero que dice le muestra a Maduro “el costo de su permanencia” en el poder.

El analista y presidente de Inter American Trends, Antonio de la Cruz, explicó el impacto que tiene en el régimen las incautaciones a buques petroleros realizadas por Estados Unidos.

“No es un bloqueo, ni una guerra, es algo peor: es la incautación legal, silenciosa y quirúrgica de buques fantasmas que han sido sancionados”, afirmó.

Indicó, además, que Estados Unidos no fue “por el petróleo de Venezuela, sino por algo más valioso: el cálculo de riesgo de quienes todavía hacen negocios con Caracas”.

o

“Cuando el crudo se redefine como activo tóxico, el mercado no protesta, simplemente se retira. Esta no es una sanción más, es un aviso. Cada viaje puede ser el último”, afirmó.

“No necesitas interceptar todos los barcos, basta con demostrar que puedes interceptar cualquiera. El petróleo venezolano viaja con miedo. Cuando un régimen opera en la sombra la ley se vuelve un arma”, expresó.

Además, indicó que lo que Trump está mostrando con las incautaciones es que el costo de permanencia de Maduro “en el poder es más alto que su salida”.

