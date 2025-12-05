Momentos de pánico durante rescate de adolescente venezolana que huyó de reclutadas de las disidencias de las FARC

Una adolescente de 13 años de edad fue rescatada por el Ejército Nacional de Colombia, tras ser secuestrada por el frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el municipio de Santa Rosa del Sur, departamento de Bolívar.

La joven de nacionalidad venezolana fue atraída mediante engaños por integrantes de las disidencias de las FARC, en el municipio Santa Rosa del Sur en Catatumbo.

La adolescente, junto a su pareja sentimental, aprovechó un enfrentamiento entre guerrilleros para escapar y resultó herida por un disparo en una mano. Se trasladó a un centro de salud donde varios integrantes de las FARC se presentaron para atacarla nuevamente. El personal del hospital hizo contacto con el Ejército y lograron rescatarla.

"Esta organización al margen de la ley la tenía retenida y amenazada, porque pretendían atentar contra su vida. La menor, con el fin de protegerse, se fugó acompañada de su compañero sentimental y sostuvo un enfrentamiento con miembros del grupo residual", aseveró el general José Perdomo Álvarez, comandante de la Brigada 19 del Ejército.

La joven salió de Venezuela debido a una complicada situación familiar, su padre falleció, mientras su madre se encuentra en prisión.

Las autoridades colombianas coordinaron un vuelo humanitario para trasladarla a "un hospital de nivel superior". Actualmente, se encuentra en este centro de salud.