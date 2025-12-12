NTN24
Donald Trump

"Se trata de ataques contra gente horrible que está trayendo drogas y matando a nuestra gente": Donald Trump sobre la posibilidad de una incursión militar terrestre en Venezuela

diciembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
El titular de la Casa Blanca recordó que gracias a su política de mano dura, las fronteras de Estados Unidos ahora están más protegidas.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nuevamente se pronunció sobre Venezuela. El mandatario fue consultado por un periodista sobre si tiene intención de confiscar más activos petroleros de Venezuela.

o

Referente al asunto, el titular de la Casa Blanca precisó: "No, no se lo diría. Quiero decir, no sería muy inteligente por mi parte decírselo. Ya sabe, se supone que debemos ser un poco reservados".

"Usted es un periodista muy importante, y no creo que quiera decirle eso a un periodista importante ni a uno poco importante. Pero estamos acabando con las drogas a niveles que nadie ha visto antes. Hemos acabado con el 96 % de las drogas que entran por mar y nadie sabe quién es el 4 % restante", resaltó Trump.

Sobre sus recientes declaraciones de atacar vía terrestre el territorio venezolano para dar con diferentes integrantes del Cartel de los Soles, Trump enfatizó: "No se trata solo de ataques terrestres contra Venezuela. Se trata de ataques terrestres contra gente horrible que está trayendo drogas y matando a nuestra gente. Ya sabe, si estuviéramos en guerra y perdiéramos 300.000 personas en un año, porque esa es la cifra real. No son 100. Ya sabe, se sigue oyendo hablar de 100. Y es mucho peor que eso, porque las familias quedan devastadas cuando pierden a sus hijos".

o

"Si estuviéramos en un mundo en el que perdiéramos doscientos o trescientos mil, pero creo que son más de 300.000. Y esa es una guerra que no tendría parangón. Nadie ha visto nunca nada parecido. Y eso es lo que está pasando. Así que no tiene por qué ser necesariamente en Venezuela. Son las personas que traen drogas a nuestro país", agregó.

En medio de su respuesta, el jefe de Estado de la unión americana también nombró a la droga que se procesa en Colombia.

"El 96 % de las drogas que llegan por mar, cada uno de esos barcos que ves detenidos, acabas de salvar 25 000 vidas estadounidenses, pero hemos eliminado el 96 % de las drogas que llegan por mar y ahora estamos empezando por tierra, y por tierra es mucho más fácil, y eso va a empezar a suceder, y no vamos a permitir que la gente destruya a nuestra juventud, destruya nuestras familias. Hablando de la juventud, amigos. ¿Alguna vez han visto a una familia con fentanilo o cocaína? Colombia tiene al menos tres fábricas de cocaína... Es un país diferente", manifestó.

Además, Trump recordó que gracias a su política de mano dura, las fronteras de Estados Unidos están más protegidas.

o

"Ahora tenemos una frontera fuerte. Hace un año y medio, teníamos a millones de personas cruzándola. Ahora no tenemos a nadie cruzando nuestra frontera. Y tenemos un país fuerte. Tenemos un país que lo respeta. Vamos a mantenerlo así. Y no vamos a permitir que la gente mate a 300 000 personas al año con drogas", indicó.

La administración Trump ha intensificado recientemente el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe como parte de la operación "Southern Spear" (Lanza del Sur), con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico y ejercer presión sobre la dictadura de Venezuela.

Este despliegue, uno de los mayores en años, incluye un aumento significativo de activos navales y aéreos en la región.

Donald Trump

Despliegue militar

Cartel de Los Soles

Tren de Aragua

Dictadura de Maduro

