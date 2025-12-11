NTN24
Jueves, 11 de diciembre de 2025
visas

Es oficial: Trump lanza programa de tarjeta dorada para visas aceleradas y esto es lo que cuesta

diciembre 11, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Trump Gold Card - Foto AFP
Trump Gold Card - Foto AFP
Alrededor de 10.000 personas ya se han inscrito para obtener la tarjeta dorada durante el período de preinscripción y se prevé que muchas más lo hagan.

La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó oficialmente el miércoles su programa de visas "Trump Gold Card" para en aras de brindar una vía, con un precio elevado, para que los ciudadanos no estadounidenses obtengan un permiso acelerado para vivir en Estados Unidos.

El sitio web Trumpcard.gov, con un botón "Solicitar ahora", permite a los solicitantes interesados pagar una cuestionada tarifa de 15 mil dólares (que no es el valor final que se termina pagando por la tarjeta dorada) al Departamento de Seguridad Nacional para un procesamiento rápido.

Después de pasar por una verificación de antecedentes o un proceso de investigación, los solicitantes deben hacer una "contribución" —llamada también "regalo" por el portal— que termina siendo el último saldo a pagar y consta de un millón de dólares para obtener la visa, similar a una "Tarjeta Verde", que les permite vivir y trabajar en los Estados Unidos.

"Básicamente es una Tarjeta Verde, pero mucho mejor. Mucho más poderosa, una vía mucho más sólida", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. "Una vía es fundamental. Tienen que ser personas excelentes".

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, afirmó que unas 10.000 personas ya se han inscrito para obtener la tarjeta dorada durante el período de preinscripción y que prevé que muchas más lo hagan.

"Espero que con el tiempo vendamos miles de estas tarjetas y recaudemos miles de millones de dólares", declaró Lutnick a la prensa.

Lutnick afirmó que el programa de la tarjeta dorada traería a Estados Unidos a personas que beneficiarían a la economía y comparó su afirmación con la de los titulares de la tarjeta verde "promedio", quienes, según él, ganaban menos que el estadounidense promedio y tenían más probabilidades de recibir asistencia pública o tener familiares que la recibían.

El Gobierno Trump ha implementado una amplia ofensiva contra la inmigración, por lo que ha deportado a cientos de miles de personas que estaban en el país ilegalmente y también ha tomado medidas para desalentar la inmigración legal.

El programa de la tarjeta dorada es la versión de Trump de un contrapeso a dicha problemática, diseñado con el fin ganar dinero para el Tesoro de Estados Unidos de la misma forma en que el presidente, un exempresario de Nueva York y presentador de reality shows, ha dicho que su programa arancelario lo ha logrado con éxito.

Lutnick señaló, entretanto, que también había una versión corporativa de la tarjeta dorada que permitía a las empresas obtener visas aceleradas para los empleados que querían trabajar en Estados Unidos, por una contribución de 2 millones de dólares por empleado.

