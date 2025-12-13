NTN24
Sábado, 13 de diciembre de 2025
Sábado, 13 de diciembre de 2025
Dictadura de Maduro

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

diciembre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Razón de Estado
Iván Espinosa de los Monteros habló sobre lo que sería la transición del poder en Venezuela y señaló que tendrá varias fases que recorrer para afianzarse en el país.

La narcodictadura de Maduro que tiene secuestrada a Venezuela está en sus días finales, se está desmoronando y estamos días de ver la conclusión de la operación Venezuela libre ¿Cuáles son los riesgos que habría en dicha transición?

Iván Espinosa de los Monteros, líder iberoamericano y político español, estuvo en Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez hablando al respecto de este tema y señaló que habrá muchas fases para que el pueblo vuelva a creer en la democracia y empiece su reconstrucción.

o

“Hay muchos parámetros que hay que mirar, lo primero es entender qué va a pasar con los que están hoy en el poder, hay una masiva presencia de fuerzas cubanas que tendrán que salir muy rápido si no quieren afrontar consecuencias graves y yo creo que se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”, aseveró.

“Lo segundo es la transición hacia una Venezuela democrática y la reconstrucción del país que también tiene muchas fases: la reconstrucción moral, económica, democrática, etc. Lo principal es que el pueblo vuelva a creer en la democracia, en la economía libre y en su capacidad de salir adelante. Esto es un aviso también para Cuba”, señaló el invitado.

Temas relacionados:

Dictadura de Maduro

Régimen venezolano

Democracia

Política

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Somos la generación mejor preparada en nuestra historia para conquistar la libertad": María Corina Machado

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Los que protestaron en Noruega contra el premio Nobel de Paz de María Corina Machado eran pagados por el régimen, asegura miembro de Vente Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así funciona el FIFA Pass, el innovador proceso para acelerar la entrada a EE. UU. para el Mundial 2026

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Así fue la odisea que vivió María Corina Machado para salir de la clandestinidad y llegar a Oslo a recibir el Nobel de Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Colombia estaría en la mira de la Operación Lanza del Sur de EE. UU. tras las declaraciones de Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Foto: NTN24
María Corina Machado

"Somos la generación mejor preparada en nuestra historia para conquistar la libertad": María Corina Machado

José Antonio Kast, candidato presidencial chileno (AFP)
Elecciones en Chile

¿Giro a la derecha en Chile? José Antonio Kast se perfila como el favorito para la segunda vuelta electoral del domingo

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz 2025, concedió entrevista a NTN24 en Oslo, Noruega - Foto NTN24
María Corina Machado, Nobel de Paz

"El régimen de Maduro está en sus últimos tiempos y va a salir con o sin negociación": María Corina Machado en NTN24

Donald Trump y Gustavo Petro (AFP)
Gobierno de Colombia

¿Colombia estaría en la mira de la Operación Lanza del Sur de EE. UU. tras las declaraciones de Trump?

Bryan Stern, veterano de guerra y fundador de la organización Grey Bull Rescue, reveló a NTN24 que la extracción de María Corina Machado de Venezuela fue la operación más arriesgada de su carrera.
María Corina Machado, Nobel de Paz

"No le pedimos permiso a nadie; no respondemos ante nadie": hablamos con el líder del operativo de rescate de María Corina Machado

Más de Actualidad

Ver más
El presidente de Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva. (AFP)
Luiz Inácio Lula Da Silva

"Estoy muy preocupado por el dispositivo militar desplegado por Estados Unidos en el Caribe": presidente de Brasil hace llamado a Trump

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Durante llamada, Trump le dio a Maduro plazo hasta el viernes pasado para salir de Venezuela con su familia, según Reuters

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Cartel de Los Soles

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
El presidente de Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva. (AFP)
Luiz Inácio Lula Da Silva

"Estoy muy preocupado por el dispositivo militar desplegado por Estados Unidos en el Caribe": presidente de Brasil hace llamado a Trump

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Durante llamada, Trump le dio a Maduro plazo hasta el viernes pasado para salir de Venezuela con su familia, según Reuters

Excongresista colombiana, Aida Merlano | Foto: EFE
Aída Merlano

Condenan a la excongresista Aida Merlano a 3 años y 5 meses de prisión por fuga en 2019

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Cartel de Los Soles

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

.
Brasil

Letal virus amenaza con la extinción del guacamayo que inspiró a la película animada 'Río'

Buques estadounidenses / FOTO: captura de pantalla
Despliegue militar de Estados Unidos

Presidente de país latinoamericano anuncia acciones "más extensas y profundas" con la DEA en medio del despliegue militar de Estados Unidos

Balón de la UEFA Champions League / Cliver Huamán, acompañado por su hermano y un amigo, rumbo a Madrid, España - Fotos: EFE / X
Champions League

El significativo regalo que le dieron a joven peruano que se hizo viral por narrar la final de la Libertadores desde un cerro en Lima

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre