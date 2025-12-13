“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

La narcodictadura de Maduro que tiene secuestrada a Venezuela está en sus días finales, se está desmoronando y estamos días de ver la conclusión de la operación Venezuela libre ¿Cuáles son los riesgos que habría en dicha transición?

Iván Espinosa de los Monteros, líder iberoamericano y político español, estuvo en Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez hablando al respecto de este tema y señaló que habrá muchas fases para que el pueblo vuelva a creer en la democracia y empiece su reconstrucción.

“Hay muchos parámetros que hay que mirar, lo primero es entender qué va a pasar con los que están hoy en el poder, hay una masiva presencia de fuerzas cubanas que tendrán que salir muy rápido si no quieren afrontar consecuencias graves y yo creo que se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”, aseveró.

“Lo segundo es la transición hacia una Venezuela democrática y la reconstrucción del país que también tiene muchas fases: la reconstrucción moral, económica, democrática, etc. Lo principal es que el pueblo vuelva a creer en la democracia, en la economía libre y en su capacidad de salir adelante. Esto es un aviso también para Cuba”, señaló el invitado.