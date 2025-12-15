NTN24
Lunes, 15 de diciembre de 2025
Chile

Elección de Kast en Chile pone contra las cuerdas al régimen venezolano: el nuevo mandatario habló de una "cuenta regresiva" para Maduro

diciembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
Chile dio el mayor giro a la derecha desde el retorno de la democracia hace 35 años. José Antonio Kast es el presidente electo al lograr una amplia victoria sobre la comunista Jeannette Jara.

El mandatario electo mencionado dentro de sus prioridades atender la inseguridad, economía, migración y cambiar la actitud de Chile en cuanto al régimen de Venezuela.

De hecho, Kast, en el último debate, se refirió a una “cuenta regresiva” para Nicolás Maduro, interpeló a la candidata Jara por nexos con alguien a quien calificó de narcotraficante y delincuente.

El análisis de la elección de José Antonio Kast con expertos en Ángulo de NTN24.

José Antonio Kast | Foto AFP
Chile

“Los últimos cuatro mandatos dejaron a Chile estancado”: analista sobre el giro político que llevó a Kast al poder

José Antonio Kast, candidato presidencial chileno (AFP)
Elecciones en Chile

Golpe a la izquierda en Chile: José Antonio Kast gana las elecciones presidenciales para el periodo 2026 - 2030

Ataque terrorista antisemita en una popular playa de Sidney, Australia, deja al menos 12 muertos - AFP
Sídney

Ataque terrorista antisemita en una popular playa de Sídney, Australia, deja más de 10 personas asesinadas

Iván Espinosa de los Monteros, político español / FOTO: EFE
Dictadura de Maduro

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz - Foto: NTN24
María Corina Machado, Nobel de Paz

Los que protestaron en Noruega contra el premio Nobel de Paz de María Corina Machado eran pagados por el régimen, asegura miembro de Vente Venezuela

Foto de referencia (AFP)
Honduras

Trump acusa al CNE de Honduras de intentar cambiar los resultados de las elecciones: "Si lo hacen, se armará un escándalo"

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

"El mejor regalo de Navidad para los venezolanos es salir de este régimen": expertos analizan últimos movimientos en el país

Donald Trump y Joe Biden (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Trump confirmó identidad del sospechoso de atacar a tiros a dos soldados en Washington y apuntó contra Biden: "llegó en 2021 en esos infames vuelos"

Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Atlético Nacional, el equipo con más jugadores influyentes en la Liga BetPlay 2025 - Foto: AFP
Liga BetPlay Dimayor

Atlético Nacional lidera el listado de los jugadores más influyentes de la Liga BetPlay 2025

ELN - EFE
Secuestrados por el ELN

ELN entregó a cinco soldados que tenía secuestrados desde hace una semana en la frontera entre Colombia y Venezuela

Crimen organizado en México - AFP
Entrevistas

¿Ha ganado terreno el crimen organizado en América Latina?

Avión comercial (Canva)
Aerolíneas

La Aerocivil de Colombia dice que está tomando medidas tras "aviso de seguridad sobre zona aérea cerca de Venezuela"

Foto de referencia (AFP)
Honduras

Trump acusa al CNE de Honduras de intentar cambiar los resultados de las elecciones: "Si lo hacen, se armará un escándalo"

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

"El mejor regalo de Navidad para los venezolanos es salir de este régimen": expertos analizan últimos movimientos en el país

Expectativa mundial por posible presencia de María Corina Machado en Oslo para recibir personalmente el Premio Nobel de Paz - Fotos EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

Expectativa mundial por posible presencia de María Corina Machado en Oslo para recibir personalmente el Premio Nobel de Paz 2025

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre