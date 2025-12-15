Elección de Kast en Chile pone contra las cuerdas al régimen venezolano: el nuevo mandatario habló de una "cuenta regresiva" para Maduro

Chile dio el mayor giro a la derecha desde el retorno de la democracia hace 35 años. José Antonio Kast es el presidente electo al lograr una amplia victoria sobre la comunista Jeannette Jara.

El mandatario electo mencionado dentro de sus prioridades atender la inseguridad, economía, migración y cambiar la actitud de Chile en cuanto al régimen de Venezuela.

De hecho, Kast, en el último debate, se refirió a una “cuenta regresiva” para Nicolás Maduro, interpeló a la candidata Jara por nexos con alguien a quien calificó de narcotraficante y delincuente.

El análisis de la elección de José Antonio Kast con expertos en Ángulo de NTN24.