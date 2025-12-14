“Los últimos cuatro mandatos dejaron a Chile estancado”: analista sobre el giro político que llevó a Kast al poder

En El Informativo de NTN24, el analista político de la Fundación ciudadano Austral, Javier Silva Salas, analiza la victoria del ahora presidente de Chile, José Antonio Kast.

El analista comienza diciendo que “este es un proceso que viene aproximadamente y aquí hacemos un punto de clivaje desde el estallido social del 2019 hasta acá. Chile ha pasado por muchas etapas, ha pasado por etapas refundacionales, el 80% de los chilenos quisieron cambiar la constitución en algún momento y así lo hemos ido avanzando hasta llegar hoy con este mensaje”.

Silva comenta que esta “candidatura puede llegar ocho años tarde porque hay que tener claro acá que el diagnostico que tiene José Antonio Kast viene no de hace 1, 2 o 3 años atrás, sino que es un diagnóstico que al menos Chile viene sufriendo hace ocho años”.

De acuerdo con el analista, “para los chilenos en realidad afecta el tema de seguridad, el tema de empleo y temas de crecimiento económico básicamente, entonces ahí hoy se jugó esa lección, el problema es que el diagnostico de José Antonio Kast, su candidatura viene de hace ocho años atrás, hoy le hizo sentido a ese electorado”.

Adicionalmente suma una crítica a los anteriores jefes de Estado que ha tenido el país: “los últimos cuatro mandatos nos tienen estancados en términos económicos, nos llevaron a una crisis social, nos llevaron a una crisis de seguridad, siendo parte de la instrumentalización de población migrante por parte del régimen de Maduro y por tanto toda esa tormenta perfecta con terrorismo en Arauca, también en el sur de Chile”.

Reflexiona y entiende que “todo eso hoy era la mochila que tenían los gobiernos actuales y que José Antonio Kast en su campaña intento poner como una bandera de lucha y de indicar que era o es el que tiene las competencias para en alguna medida sacar adelante este país que hoy esta en retroceso”, concluye Silva.