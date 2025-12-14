NTN24
Ataque terrorista antisemita en una popular playa de Sídney, Australia, deja más de 10 personas asesinadas

diciembre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Ataque terrorista antisemita en una popular playa de Sidney, Australia, deja al menos 12 muertos - AFP
La policía declaró el tiroteo como un ataque "terrorista" y dijo haber encontrado "artefactos explosivos improvisados" en un vehículo cerca de la playa.

Al menos once personas murieron en medio de un tiroteo este domingo en la popular playa Bondi Beach en Sídney, Australia, en un hecho que ha sido calificado como un ataque terrorista contra la comunidad judía, que celebraba una masiva fiesta en el lugar.

Además, otras 29 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos hospitales, informó la policía de Nueva Gales del Sur.

Uno de los presuntos atacantes murió y el segundo se encuentra en estado crítico, agregaron las autoridades.

La policía declaró el tiroteo como un ataque "terrorista" y dijo haber encontrado "artefactos explosivos improvisados" en un vehículo cerca de la playa vinculado al "delincuente fallecido".

"Este es un ataque dirigido contra los judíos australianos en el primer día de Janucá, que debería ser un día de alegría, una celebración de la fe", declaró el primer ministro Anthony Albanese en un discurso televisado.

"Un acto de maldad, antisemitismo y terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestra nación", añadió.

El tiroteo tuvo lugar durante un evento llamado 'Chanukah by the Sea' con motivo de la festividad judía de Janucá.

El presidente israelí, Isaac Herzog, lo calificó de "ataque cruel contra los judíos" y pidió a las autoridades australianas que refuercen la lucha contra el antisemitismo.

Bondi Beach, en el este de Sídney, es una de las playas más populares del país y atrae a numerosos bañistas y turistas, especialmente los fines de semana.

"Escuchamos los disparos. Fue impactante; se sintió como diez minutos de solo 'bang, bang, bang'. Parecía un arma potente", dijo a la AFP Camilo Díaz, un estudiante chileno de 25 años que estaba en el lugar.

Los servicios de emergencia recibieron las primeras llamadas hacia las 18h47 (07h47 GMT), según la policía.

La colina cubierta de césped que da acceso a Bondi Beach estaba llena de objetos abandonados por personas que huyeron, incluyendo un cochecito de bebé, indicó un periodista de la AFP en el lugar.

El personal sanitario atendió a varias personas tiradas en el césped junto a la playa, según imágenes de la cadena pública ABC.

Junto a un árbol en la zona yacía un arma que parecía ser una escopeta.

"Hubo un tiroteo, dos atacantes vestidos de negro con rifles semiautomáticos", declaró a la AFP un turista británico, Timothy Brant-Coles.

 

