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Jueves, 26 de marzo de 2026
Jueves, 26 de marzo de 2026
Juicio contra Maduro

Estas son las fases del juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos: todo el proceso puede tardar hasta un año

marzo 26, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: Club de Prensa
Erick Rozo dijo en NTN24 que se trata de "un calendario que va a seguir siendo determinado día a día" durante todo el proceso judicial.

Este jueves 26 de marzo tuvo lugar la segunda audiencia del caso de Nicolás Maduro, acusado por Estados Unidos de narcoterrorismo, entre otros varios cargos.

La audiencia, a la que también asistió en condición de acusada Cilia Flores, esposa del dictador, transcurrió en el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York.

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Las fases judiciales del caso de Maduro constan, en primer lugar, de la comparecencia inicial en la que se leen los cargos, instancia que ocurrió el 5 de enero cuando los acusados se declararon "no culpables".

Actualmente, cabe resaltar, el proceso se encuentra en la fase preliminar y después corresponde la fase de la entrega de pruebas, que aún no ha empezado.

Antes de llegar al juicio, en caso de que así lo considere la justicia de Estados unidos, tendrá lugar la fase de mociones previas, en la que se definen qué pruebas se admiten y se resuelven también cuestiones legales técnicas.

Esa fase se denomina también como 'fase embudo', pues en ocasiones son tantas las pruebas recabadas que se debe ingresar un gran volumen de evidencias y procesarlas, cotejarlas con el tribunal, con la fiscalía y con la defensa, que puede llegar a impugnar pruebas o pedir exclusiones. Se estima que ese será el proceso más largo.

En ese sentido, y si llega a haber un juicio, podría tardar incluso hasta un año cuando se complete todo el proceso por parte de la justicia de los Estados Unidos.

"Ninguno de nosotros podemos apresurarnos a tratar de adelantarnos a cuáles van a ser finalmente los días que ellos seleccionen, porque no podemos olvidar que incluso esta audiencia del día de hoy (jueves) estaba supuesta darse el 17 de marzo y fue postergada 9 días más tarde", dijo Erick Rozo a Club de Prensa de NTN24.

El periodista y activista venezolano considera que se trata de un calendario que va a seguir siendo determinado "día a día" a medida que no solo las audiencias continúen, sino que las fases expuestas finalicen para poder dar apertura al juicio como tal.

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"Sin embargo, lo que nosotros hemos seguido garantizando como venezolanos es seguir haciendo presencia, es seguir apersonándonos y seguir manifestando apoyo de nuevo a la justicia americana, seguir solidarizándonos con las víctimas en Venezuela y seguir levantando los casos que siguen requiriendo atención dentro del país", agregó Rozo.

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