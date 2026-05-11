A un mes del inicio de la Copa del Mundo, selección europea dio a conocer la lista definitiva de convocados para afrontar el certamen mundialista

Este 11 de mayo, a un mes del inicio de la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos, una selección perteneciente a la UEFA entregó su lista oficial de 26 jugadores para afrontar el certamen mundialista.

Bosnia y Herzegovina se convierte en el primer combinado en presentar la convocatoria definitiva y con la cual afrontará su segundo Mundial en la historia, tras su actuación en Brasil 2014 y ahora Norteamérica 2026.

Por medio de cuenta oficial de X, la Federación de Fútbol de Bosnia y Herzegovina (N/FSBiH) indicó que “El seleccionador Sergej Barbarez ha elegido a 26 representantes que representarán a Bosnia y Herzegovina en el Campeonato Mundial en EE. UU., Canadá y México”.

Pensando en lo que será su segunda presentación en una Copa del Mundo, y con la intención de lograr superar la fase de grupos, instancia en la que alcanzó en Brasil 2014, el actual entrenador Barbarez convocó un grupo de jugadores que combina experiencia y juventud.

El listado lo encabeza el experimentado delantero Edin Dzeko, quien disputará su segundo Mundial en la historia.

Dzeko, de 40 años de edad, internacional desde el 2007 con la selección de Bosnia y Herzegovina, es el máximo goleador de este combinado europeo. Como si fuera poco, el atacante llega motivado tras alcanzar el ascenso para la siguiente temporada en la Bundesliga con su equipo, el Schalke 04.

Otro de los jugadores a tener en cuenta es el defensor Sead Kolasinac, quien milita en el Atalanta de la Serie A de Italia, escuadra con la que ha disputado 27 encuentros en la vigente temporada con un rendimiento de 6.66, según Sofascore.

Kolasinac, de 32 años, al igual que Edin Dzeko, disputará su segundo Mundial con el combinado bosnioherzegovino.

El también delantero Ermedin Demirovic es otro de los jugadores a tener en cuenta en esta selección, pues es uno de los jugadores que goza de un buen presente a nivel deportivo en la actualidad.

Demirovic viene enchufado con el gol, pues de 36 encuentros disputados con el Hamburgo de Alemania durante la vigente temporada ha marcado 15 tantos y ha hecho 4 asistencias.

A comparación de sus dos compañeros nombrados anteriormente, el atacante de 28 años, internacional con la absoluta de su país desde 2021, jugará su primera Copa del Mundo.

¿A quiénes enfrentará Bosnia y Herzegovina y cuándo debutará en el Mundial?

La selección de Bosnia y Herzegovina, que logró hacerse con un tiquete al certamen mundialista, tras eliminar en el repechaje a su similar de Italia, se medirá en la fase de grupos por la serie B, ante sus similares de Canadá, Qatar y Suiza.

En cuanto a su debut, se dará el próximo 12 de junio ante una de las locales, Canadá, a la cual enfrentará en el estadio BMO Field de Toronto, desde las 12:00 p.m. hora de Colombia.