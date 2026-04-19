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Domingo, 19 de abril de 2026
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Jon Aramburu

“Siempre trabajo para dejar a Venezuela en alto”: Las palabras de Jon Aramburu tras el título de la Real Sociedad

abril 19, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Jon Aramburu de la Real Sociedad / FOTO: EFE
Jon Aramburu de la Real Sociedad / FOTO: EFE
La Real Sociedad consiguió su cuarta Copa del Rey derrotando al Atlético de Madrid por penaltis y el venezolano fue titular en su equipo.

La Real Sociedad ganó la Copa del Rey al imponerse 4-3 en la tanda de penales al Atlético de Madrid en la final, que terminó 2-2 en su tiempo reglamentario y la prórroga.

El portero de la Real, Unai Marrero, fue el héroe de la victoria al detener los penales de Alexander Sorloth y Julián Álvarez.

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"No es casualidad que parara los dos primeros penaltis. Es una de sus grandes fortalezas. Estoy muy contento con su actuación", dijo tras el partido el entrenador del elenco vasco, el estadounidense Pellegrino Matarazzo.

Pablo Marín marcó el penal final que dio a la Real Sociedad la victoria, tras un partido en el que los vascos se adelantaron hasta dos veces.

Ander Barrenetxea abrió el camino con el gol más rápido de una final de Copa, a los 15 segundos de juego. Ademola Lookman equilibró el encuentro (18') y el capitán realista Mikel Oyarzabal marcó el 2-1 de penal (45+1').

Pero Julián Álvarez puso a los 83 minutos el empate, que llevó el partido a la prórroga y luego a los penales.

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Tras la victoria, uno de los que festejó a rabiar el título fue el venezolano Jon Aramburu, quien fue titular, pero tuvo que irse sustituido al minuto 113 de la prórroga. “Nunca me imaginé lograr esto con la Real, es un sueño para mí, hoy es mi partido 100 y siento como si fuera ayer, y esperamos que esto vaya para arriba”, dijo.

Posteriormente, celebró con la bandera de Venezuela. “Siempre en lo alto, es un orgullo para mí. Vi una en la grada y la use, amo a mi país y siempre trabajo para dejar el nombre del país en alto”, aseguró.

La Real sucede en el palmarés al Barcelona, y levanta un trofeo que había ganado por última vez en 2020 en una final que tuvo que jugarse al año siguiente por el covid.

La pandemia obligó a jugar aquella final sin público, pero este sábado la Real pudo disfrutar de la cuarta Copa del Rey de su historia arropada por miles de hinchas en el estadio de La Cartuja, en Sevilla.

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