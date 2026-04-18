Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz y provoca dura reacción de Donald Trump

El régimen de Irán anunció este sábado que volvió a cerrar el estrecho de Ormuz, apenas unas horas después de haberlo reabierto, en respuesta a la decisión de Estados Unidos de mantener el bloqueo a sus puertos.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO reportó posibles ataques contra dos barcos en este estratégico paso, donde varios buques que parecían encaminados a cruzarlo cambiaron el rumbo.

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El régimen había "aceptado de buena fe autorizar el paso de un número limitado de petroleros y buques comerciales" por el estrecho, pero decidió retomar el control ante los "actos de piratería amparados en el llamado bloqueo" de Estados Unidos, había anunciado previamente el mando central de las fuerzas armadas iraníes.

"Los americanos no pueden imponer su voluntad y poner bajo sitio a Irán", declaró el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Saed Jatibzadeh.

El guía supremo Mojtaba Jamenei aseguró que las fuerzas navales iraníes están preparadas para infligir "nuevas derrotas" al enemigo.

El presidente Donald Trump, en reacción, advirtió por su parte que Irán no puede "chantajear" a Washington con sus cambios de postura sobre el estrecho de Ormuz y afirmó que están "hablando con ellos".

Este endurecimiento ocurre mientras se mueven diversas piezas diplomáticas para poner fin a la guerra en Oriente Medio, más allá del alto el fuego de dos semanas entre Irán y Estados Unidos que empezó el 8 de abril y expira este miércoles.

Durante la breve reapertura del estrecho, al menos ocho petroleros y metaneros lo atravesaron en la madrugada del sábado, según datos de la empresa de seguimiento marítimo Kpler.

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La página web MarineTraffic mostraba, por su parte, más de una decena de buques navegando por la zona, entre ellos varios petroleros, algunos de los cuales parecían estar dando media vuelta.

Tras el anuncio iraní de la reapertura del estrecho, Trump había afirmado que el bloqueo a los puertos iraníes seguiría "totalmente en vigor" hasta el final de las negociaciones.

"Desde el comienzo del bloqueo, 23 buques han acatado las órdenes de las fuerzas estadounidenses de dar media vuelta y regresar a Irán", indicó el sábado en X el mando central estadounidense, en un nuevo balance.

La reanudación del tráfico en Ormuz, por donde solía transitar una quinta del comercio mundial de hidrocarburos, había dado un impulso a los mercados financieros y provocado una fuerte caída de los precios del petróleo.