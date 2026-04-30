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Jueves, 30 de abril de 2026
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Animales

Colombia responde a India tras propuesta de hijo de multimillonario de recibir hipopótamos de Pablo Escobar

abril 30, 2026
Por: Redacción NTN24
En los años 80, Pablo Escobar introdujo un grupo de hipopótamos a esta región de Antioquia - Foto Canva
En los años 80, Pablo Escobar introdujo un grupo de hipopótamos a esta región de Antioquia - Foto Canva
La ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez, divulgó una carta del Gobierno dirigida a las autoridades de la India.

El Gobierno de Colombia ya está evaluando el envío de 80 hipopótamos a la India, luego de la propuesta del hijo de un magnate indio para acogerlos en ese país y mitigar así su reproducción descontrolada.

El país latinoamericano aspira a sacrificar a partir de este año a parte de los 200 mamíferos, que se reprodujeron tras ser introducidos al territorio hace décadas por el narcotraficante Pablo Escobar.

Hace días, Anant Ambani, hijo del magnate indio Mukesh Ambani, se ofreció a recibir a 80 hipopótamos e hizo formalmente un pedido al Gobierno colombiano mediante un comunicado.

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En sí, el propósito es que se les permita una "reubicación segura y dirigida científicamente, que llevaría a los 80 animales a un hogar permanente" en su centro de animales en territorio indio, conocido como Vantara.

Ante eso, la ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez, divulgó este jueves una carta en la que el Gobierno pide a India que confirme si el refugio cuenta con los permisos necesarios para realizar la reubicación de los animales y si sus instalaciones están en capacidad de recibirlos.

Asimismo, "para saber si (las autoridades de ese país) autorizan o no el traslado de hipopótamos al centro Vantara", escribió Vélez en X.

En la década de 1980, Escobar importó cuatro hipopótamos, animales endémicos de África y que pueden pesar varias toneladas, a Colombia.

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Pero después de su abatimiento en 1993, los animales lograron escapar de su lugar de cautiverio y se establecieron en las riberas del río Magdalena, donde han atacado a pescadores.

Su alta peligrosidades para la población ha conllevado a las autoridades a buscar planes o iniciativas para sacrificarlos, pero el elevado costo de ello, así como su esterilización o traslado, han frenado cualquier intento.

Las estimaciones indican que, si no se ejerce control sobre su reproducción, la población podría aumentar hasta los 500 hasta 2030.

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