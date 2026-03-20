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"Esto no es un viaje de vacaciones de primavera, es un vergonzoso ejercicio de ignorancia": congresista de Estados Unidos cuestiona a "activistas de izquierda" que han llegado a Cuba

marzo 20, 2026
Por: Natalya Baquero González
Congresistas de los Estados Unidos - Foto: AFP
Congresistas de los Estados Unidos - Foto: AFP
Salazar manifestó que espera que estos sean testigos de la realidad que vive la isla, bajo el socialismo que ellos dicen defender.

La congresista de Estados Unidos, María Elvira Salazar, cuestionó a los activistas de izquierda que se han movilizado hacia Cuba, con la supuesta intención de llevar ayuda humanitaria a la isla que afronta una profunda crisis en materia energética y económica.

Por medio de su cuenta de X, la legisladora señaló: “Activistas de izquierda que promueven exactamente las mismas políticas que han desatado un sufrimiento inimaginable sobre el pueblo cubano están emprendiendo una ‘caravana’ para ‘salvar a Cuba’”.

“Esto no es un viaje de vacaciones de primavera, es un vergonzoso ejercicio de ignorancia”, añadió.

Salazar manifestó que espera que estos sean testigos de la realidad que vive la isla, bajo el socialismo que ellos dicen defender.

“Espero que vean por sí mismos con qué plagas ha azotado el socialismo al pueblo cubano y los verdaderos costos de las políticas que defienden”, expresó.

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Asimismo, fue enfática en señalar todas las arbitrariedades de las que se le acusan a la dictadura castrista, que ha violado los derechos humanos de cientos de sus ciudadanos por el simple hecho de no compartir su ideología.

“El régimen tiene a miles de personas encarceladas, ha matado a millones y ha condenado a generaciones a la oscuridad”, señaló.

Finalmente, los invito a aquellos activistas de izquierda que reconozcan la verdadera historia de Cuba, ilustrándose por medio de la literatura.

“Quizás, en lugar de traer unas cuantas latas de leche en polvo, deberían leer un libro de historia”, sentenció.

Y es que la realidad que vive la isla es bastante preocupante, tanto en materia económica, energética y de estilo de vida, sumado a las arbitrariedades ejecutadas por parte del régimen castrista, como la represión, que ha llevado a que países como Costa Rica tomen la decisión de cerrar su embajada y distanciarse de manera diplomática.

Según manifestó el canciller Arnoldo André Tinoco, los funcionarios de su país no están “dispuestos a vivir en la isla; hicimos la investigación correspondiente y las situaciones de vida actuales son tan difíciles que hacen imposible designar diplomáticos para que residan allí”.

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