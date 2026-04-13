"No sientan miedo, sientan orgullo": Karol G hace historia como la primera latina en encabezar Coachella

La artista colombiana Karol G marcó un hito en uno de los festivales de música y arte más grandes del mundo, Coahella Valley Music and Arts Festival, después de convertirse en la primera mujer latina en encabezar el evento.

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“Hubo 27 años de este festival y es la primera vez que una latina encabeza Coachella”, resaltó la colombiana, al mismo tiempo, agradeciendo a los artistas anteriores que le abrieron el camino.

Al comienzo de su presentación ofreció una historia de mujeres y de ancestros con su propia voz en off, la primera frase fue: “Nació bajo la luna llena”, seguido de un lema poderoso: “Forever wild, forever free, latina foreva”, lo que en español significa “siempre salvaje, siempre libre, latina siempre”.

De esa forma, comenzó y abrió paso a la canción “Latina Foreva”, acompañada de efecto visuales de cavernas de varios pisos, con decenas de bailarines, juego de luces y guitarras en la primera planta y barandillas.

En el escenario tuvo múltiples invitados de la industria como Mariah Angeliq para cantar “El Makinon”, seguido de Becky G para cantar “Mamiii”. Y como “sueño” personal y profesional de la artista llevo a Greg González, guitarrista de una de sus bandas favoritas “Cigarrettes After Sex”.

Asimismo, combinó estilos musicales, ofreciendo una presentación de mariachis, salsa, bachata, pop y algunos acordes rockeros y funk brasileño. No obstante, como una sorpresa para los clásicos legendarios del reguetón rindió un homenaje a Daddy Yankee con la canción “Rompe”.

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Con diferentes vestuarios representativos de Colombia y otras culturas, Karol G resaltó que su presentación es para sus “compatriotas latinos que han estado pasando por dificultades en este país últimamente (…) solo quiero que se sientan orgullosos de sus orígenes, no sientan miedo, sientan orgullo, levanten esas banderas”.

Finalmente, para el cierre de su show y con un traje que llevaba la bandera de Colombia dijo “hace cuatro años yo lance una canción en este mismo festival, y con esa canción no me puedo ir sin cantarla”, haciendo referencia a la canción “Provenza” como parte final de su espectáculo.