Canciller costarricense desmintió en NTN24 al régimen cubano sobre presiones de terceros países y ratificó cierre de su embajada en La Habana

El gobierno de Costa Rica respondió categóricamente a las acusaciones del dictador cubano Miguel Díaz-Canel, quien atribuyó el cierre de la Embajada costarricense en La Habana a presiones de Estados Unidos.

En entrevista exclusiva con NTN24, el canciller de Costa Rica desmintió estas afirmaciones y ratificó que la decisión fue adoptada de manera soberana por el gabinete del presidente Rodrigo Chaves.

"Dijo también que esto era inducido o forzado por parte de los Estados Unidos, afirmación que categóricamente debo rechazar, porque esto es una decisión soberana, discutida entre el presidente y la persona que le habla, y además con la presidente electa, Laura Fernández, que asumirá el 8 de mayo", declaró el canciller.

El funcionario subrayó que la medida tiene trascendencia sobre el próximo gobierno y que "todos estuvimos de acuerdo en la medida. Netamente costarricense, fuera de cualquier injerencia de cualquier país del mundo".

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El cierre de la embajada costarricense en Cuba se hará efectivo el próximo 1 de mayo, según confirmó el canciller.

"Para efectos nuestros corresponde la liquidación de servicios públicos, la liquidación de empleados locales, la disposición de los activos de la embajada. Esto tomará unas cuatro semanas y creo que lo tenemos previsto para efectos finales, el 1 de mayo", explicó el funcionario, quien añadió que se ha solicitado a los diplomáticos cubanos en Costa Rica desalojar sus instalaciones a fin de mes.

Respecto a la situación de los ciudadanos cubanos en Costa Rica, el canciller garantizó que el país continuará recibiendo a quienes busquen refugio.

"En Costa Rica tenemos más de 10.000 cubanos documentados, más otros nacionalizados y otros que habrá sin documentarse, y estos cubanos coexisten con nosotros, viven y son bienvenidos", afirmó.

Además, precisó que "el país está dispuesto a continuar recibiendo solicitudes de refugio político de aquellos cubanos que demuestren ser perseguidos".

El canciller enfatizó que la protección del pueblo cubano es el objetivo humanitario de esta política, diferenciando claramente entre el régimen y los ciudadanos de la isla.