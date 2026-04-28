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Dictadura en Venezuela

"Expropiaron, quebraron, llevaron a la desidia y ahora como si nada": venezolanos indignados en redes sociales por plan de Delcy Rodríguez de privatizar empresas del Estado

abril 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Hugo Chávez, expresidente de Venezuela / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano / Nicolás Maduro, dictador venezolano - Fotos: EFE / AFP
Hugo Chávez, expresidente de Venezuela / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano / Nicolás Maduro, dictador venezolano - Fotos: EFE / AFP
De acuerdo con la sucesora del dictador Nicolás Maduro, se busca "reactivar la producción y atraer inversión privada".

Recientemente, la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, anunció la instalación de una comisión para evaluar y posiblemente privatizar diferentes empresas estatales.

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De acuerdo con la sucesora del dictador Nicolás Maduro, se busca "reactivar la producción y atraer inversión privada".

"Buscamos dar agilidad y movilidad a los procesos estatales, el objetivo es elevar los procesos productivos y fortalecer el rol del Estado en los aspectos estratégicos de la vida nacional", añadió.

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Ante tal situación, muchos venezolanos mostraron su indignación en diferentes tribunas, entre ellas, las redes sociales.

"Las expropiaron, luego las quebraron y ahora como si nada", dijo un usuario en X (Twitter).

"Impresionante como no se les cae la cara de verguenza, ahora todos aprietan por la presión de Trump, son los mismos que llevaron a este país a la desidia", expresó otro usuario, en la misma plataforma digital.

A su vez, otro navegador de Internet, manifestó en Instagram: "Esto sin duda es un chiste, muchas de esas empresas fueron convertidad en chatarra por ellos mismos".

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La comisión del régimen está integrada por la procuradora general Arianny Seijo, el vicepresidente sectorial de Economía Calixto Ortega, la ministra de Economía y Finanzas Anabel Pereira, el ministro de Comercio Nacional e Industrias Luis Villegas, el ministro de Comunas Michael Prado y el empresario Luigi Pisella (expresidente de Conindustria, en representación del sector privado).

Esto, según la orden de Delcy Rodríguez, se hará en cuatro categorías: Bienes estratégicos que permanecerán bajo control estatal, alianzas público-privadas, oferta de activos no esenciales y liquidación con aprovechamiento.

La expropiación de empresas en Venezuela, intensificada entre 2005 y 2015 bajo los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, afectó a miles de compañías en sectores clave como petróleo, alimentos y agroindustria. Este proceso generó numerosas demandas internacionales por falta de indemnización justa.

En ese orden de ideas, durante las gestiones de Chávez (1999-2013) y Maduro (2013-2025), el Estado venezolano expropió, confiscó o intervino más 5.500 empresas privadas. Según estimaciones, más de 500.000 empresas cerraron por la crisis económica en el país suramericano.

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