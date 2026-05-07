NTN24
Jueves, 07 de mayo de 2026
Jueves, 07 de mayo de 2026
Perkins Rocha

"Tengo miedo por haber pasado 535 días en el peor sitio en donde puede estar un ser humano": Perkins Rocha en entrevista a NTN24 desde prisión domiciliaria

mayo 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Perkins Rocha, exmagistrado y asesor legal de Vente Venezuela, pidió no fijarse en la superficie, manejada por “cosméticos de la revolución depuesta de Maduro”, sino en el fondo de lo que ha pasado en Venezuela desde el pasado 3 de enero.

Después de 535 días de reclusión en el Helicoide y tres meses bajo arresto domiciliario con grillete electrónico, el abogado venezolano Perkins Rocha, de 63 años, rompió el silencio sobre su experiencia en el centro de tortura más grande de América Latina.

Rocha, exmagistrado y asesor legal de Vente Venezuela, fue detenido el 27 de agosto de 2024 y liberado bajo estrictas medidas cautelares el 8 de febrero de 2025, y es el único de su causa judicial que permanece sin libertad plena.

El abogado destacó que su situación judicial es "paradójica", ya que de las ocho personas que comparten su causa, cuatro tienen amnistía completa, tres están libres con régimen de presentación, y él es el único que permanece recluido en su domicilio con grillete y apostamiento policial las 24 horas.

o

El exmagistrado describió las condiciones de reclusión como deshumanizantes: "Estábamos en un sitio absolutamente apartado del resto, en la última celda de un último piso, donde no teníamos ventanas". Las celdas contaban con cámaras de vigilancia permanente, incluso en los baños. "Ahí no había privacidad de ningún tipo", señaló.

Rocha explicó su decisión de hablar públicamente a pesar del riesgo: "Tengo miedo, pero si no enfrento esto de la manera en que debo enfrentarlo, ese miedo me inmoviliza y a mí no me va a inmovilizar porque la única manera de vencer el miedo es con la verdad".

“Tengo tanto temor que me demoré en hacer esto, claro que estoy atemorizado. No tengo temor, tengo miedo por haber pasado 535 días en el peor sitio en donde puede estar un ser humano que cree en la libertad”, expresó.

"Me pregunto qué peligro puedo representar para el sistema de tal forma que todavía permanezco en una situación absolutamente limitada", cuestionó. Rocha afirmó que revisó las boletas judiciales del juez José Antonio García Morán y no encontró ninguna restricción a su derecho de expresión, amparándose en el artículo 57 de la Constitución venezolana que garantiza la libertad de expresión.

o

Rocha describió cómo se enteró desde prisión sobre la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. "El 3 de enero nos enteramos en el patio de lo que había ocurrido", relató Rocha sobre el día en que Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos.

Según su testimonio, un compañero apodado "Radio Biagio Pilieri, la Radio del Helicoide" lo despertó cerca de las 5 y lo notificó. "’Perkins, levántate que creo que secuestraron al presidente’. Yo pegué el grito”, narró.

La noticia se difundió rápidamente entre los reclusos, algunos de los cuales reportaron haber visto "algo muy raro en el cielo" desde las celdas con ventanas. “De lado y lado, de presos políticos y custodios, un sentimiento de alta expectativa. En el Helicoide ese día no hubo tristeza", afirmó categóricamente.

Sobre la reforma del sistema judicial venezolano que lleva a cabo el régimen y que aumentará de 20 a 32 magistrados, Rocha fue contundente: "Podemos afirmar que en Venezuela actualmente no hay justicia".

"Hay en este momento 500 compañeros a quienes ni siquiera se les ha movido el juicio, que ni siquiera tienen un defensor público, que ni siquiera han tenido una audiencia", denunció Rocha, quien asumió hablar en representación de los presos políticos que permanecen recluidos.

A pesar de su situación, Rocha manifestó esperanza: "Tenemos que tener paciencia para verificar que los cambios que se están dando en el fondo, debajo de la superficie, son importantes".

“La superficie la están manejando los grandes cosméticos de la revolución ya depuesta de Maduro y la nueva administración tutelada. Inevitablemente, nos aproximamos tarde o temprano a unas elecciones generales", agregó.

Temas relacionados:

Perkins Rocha

Presos políticos

Régimen venezolano

Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez

María Corina Machado

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Director de la OIEA confirma a NTN24 que enriquecimiento de uranio del régimen de Irán está detenido, pero la amenaza es latente y depende de las negociaciones

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tengo miedo por haber pasado 535 días en el peor sitio en donde puede estar un ser humano": Perkins Rocha en entrevista a NTN24 desde prisión domiciliaria

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Indignante: guerrilla del ELN "condena" a cuatro funcionarios colombianos secuestrados hasta 60 meses de "prisión revolucionaria"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Estados Unidos a la espera de respuesta del régimen de Irán sobre memorando de entendimiento de 14 puntos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El liderazgo de María Corina Machado no se agota, no es algo fugaz”: Antonio Ledezma sobre los retos de Venezuela para lograr el regreso de la democracia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Todos tenemos un rol para construir la resiliencia”: estudiantes combaten la erosión costera en Nueva York

Ver más

Videos

Ver más
Alba Murcia, madre de uno de los policías secuestrados y “condenados” por el grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN)
Secuestrados

“Le pido al Gobierno que me escuche, señor presidente, usted no ha sido capaz de escucharme”: duro relato en NTN24 de la madre de un policía secuestrado y “condenado” por el grupo guerrillero ELN en Colombia

Foto de avión de Plus Ultra (AFP)
Aerolíneas

Más de 260 pasajeros de aerolínea Plus Ultra varados en Caracas tras desvío no anunciado en ruta Bogotá-Madrid: "estamos aquí ilegalmente"

Riesgo tras brote de hantavirus en crucero MV Hondius - EFE
hantavirus

Epidemiólogo explica nivel de riesgo tras brote de hantavirus en crucero MV Hondius procedente de Cabo Verde

Foto de referencia (AFP)
ELN

Indignante: guerrilla del ELN "condena" a cuatro funcionarios colombianos secuestrados hasta 60 meses de "prisión revolucionaria"

Rafael Grossi, director de la OIEA
Uranio

Director de la OIEA confirma a NTN24 que enriquecimiento de uranio del régimen de Irán está detenido, pero la amenaza es latente y depende de las negociaciones

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez/ Rick Scott - Fotos AFP
Rick Scott

Delcy Rodríguez "es cabeza de un cartel narco (...) tiene que cambiar, si no lo hace, debe ser sancionada y enfrentar un juicio": senador Rick Scott en NTN24

Un hombre votando en las elecciones en Gaza - Foto: AFP
Gaza

Palestinos votaron en las primeras elecciones desde la guerra en Gaza: se reportó bajo nivel de participación en los comicios

hantavirus

Brote de hantavirus en crucero revive caso de Betsy Arakawa, esposa de Gene Hackman, quien falleció por el mismo virus

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La utopía de la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez/ Rick Scott - Fotos AFP
Rick Scott

Delcy Rodríguez "es cabeza de un cartel narco (...) tiene que cambiar, si no lo hace, debe ser sancionada y enfrentar un juicio": senador Rick Scott en NTN24

Un hombre votando en las elecciones en Gaza - Foto: AFP
Gaza

Palestinos votaron en las primeras elecciones desde la guerra en Gaza: se reportó bajo nivel de participación en los comicios

hantavirus

Brote de hantavirus en crucero revive caso de Betsy Arakawa, esposa de Gene Hackman, quien falleció por el mismo virus

María Corina Machado
María Corina Machado

"Eso lo que suena es a una amenaza del señor Petro": María Corina Machado responde a palabras del presidente colombiano sobre Venezuela

Jennifer Aniston y Adam Sandler, actores de EE. UU. - Foto: EFE
Día de las Madres

Gesto conmovedor: este es el motivo por el que Adam Sandler le envía flores a Jennifer Aniston cada Día de la Madre

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Casa Blanca presentó los diseños oficiales del arco del triunfo con detalles en oro que ordenó Trump para Washington DC: "será el más grande y hermoso del mundo"

Rafael Grossi, director de la OIEA
Uranio

Director de la OIEA confirma a NTN24 que enriquecimiento de uranio del régimen de Irán está detenido, pero la amenaza es latente y depende de las negociaciones

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre