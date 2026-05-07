"Tengo miedo por haber pasado 535 días en el peor sitio en donde puede estar un ser humano": Perkins Rocha en entrevista a NTN24 desde prisión domiciliaria

Después de 535 días de reclusión en el Helicoide y tres meses bajo arresto domiciliario con grillete electrónico, el abogado venezolano Perkins Rocha, de 63 años, rompió el silencio sobre su experiencia en el centro de tortura más grande de América Latina.

Rocha, exmagistrado y asesor legal de Vente Venezuela, fue detenido el 27 de agosto de 2024 y liberado bajo estrictas medidas cautelares el 8 de febrero de 2025, y es el único de su causa judicial que permanece sin libertad plena.

El abogado destacó que su situación judicial es "paradójica", ya que de las ocho personas que comparten su causa, cuatro tienen amnistía completa, tres están libres con régimen de presentación, y él es el único que permanece recluido en su domicilio con grillete y apostamiento policial las 24 horas.

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El exmagistrado describió las condiciones de reclusión como deshumanizantes: "Estábamos en un sitio absolutamente apartado del resto, en la última celda de un último piso, donde no teníamos ventanas". Las celdas contaban con cámaras de vigilancia permanente, incluso en los baños. "Ahí no había privacidad de ningún tipo", señaló.

Rocha explicó su decisión de hablar públicamente a pesar del riesgo: "Tengo miedo, pero si no enfrento esto de la manera en que debo enfrentarlo, ese miedo me inmoviliza y a mí no me va a inmovilizar porque la única manera de vencer el miedo es con la verdad".

“Tengo tanto temor que me demoré en hacer esto, claro que estoy atemorizado. No tengo temor, tengo miedo por haber pasado 535 días en el peor sitio en donde puede estar un ser humano que cree en la libertad”, expresó.

"Me pregunto qué peligro puedo representar para el sistema de tal forma que todavía permanezco en una situación absolutamente limitada", cuestionó. Rocha afirmó que revisó las boletas judiciales del juez José Antonio García Morán y no encontró ninguna restricción a su derecho de expresión, amparándose en el artículo 57 de la Constitución venezolana que garantiza la libertad de expresión.

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Rocha describió cómo se enteró desde prisión sobre la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. "El 3 de enero nos enteramos en el patio de lo que había ocurrido", relató Rocha sobre el día en que Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos.

Según su testimonio, un compañero apodado "Radio Biagio Pilieri, la Radio del Helicoide" lo despertó cerca de las 5 y lo notificó. "’Perkins, levántate que creo que secuestraron al presidente’. Yo pegué el grito”, narró.

La noticia se difundió rápidamente entre los reclusos, algunos de los cuales reportaron haber visto "algo muy raro en el cielo" desde las celdas con ventanas. “De lado y lado, de presos políticos y custodios, un sentimiento de alta expectativa. En el Helicoide ese día no hubo tristeza", afirmó categóricamente.

Sobre la reforma del sistema judicial venezolano que lleva a cabo el régimen y que aumentará de 20 a 32 magistrados, Rocha fue contundente: "Podemos afirmar que en Venezuela actualmente no hay justicia".

"Hay en este momento 500 compañeros a quienes ni siquiera se les ha movido el juicio, que ni siquiera tienen un defensor público, que ni siquiera han tenido una audiencia", denunció Rocha, quien asumió hablar en representación de los presos políticos que permanecen recluidos.

A pesar de su situación, Rocha manifestó esperanza: "Tenemos que tener paciencia para verificar que los cambios que se están dando en el fondo, debajo de la superficie, son importantes".

“La superficie la están manejando los grandes cosméticos de la revolución ya depuesta de Maduro y la nueva administración tutelada. Inevitablemente, nos aproximamos tarde o temprano a unas elecciones generales", agregó.