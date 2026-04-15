Así se preparan los marines de EE. UU. en espacios reducidos a bordo de poderoso buque que tiene la misión de bloquear barcos que entran y salen de puertos del régimen iraní

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) reveló unas impactantes imágenes sobre los duros entrenamientos que realizan los marines en espacios reducidos a bordo del USS Tripoli (LHA 7), mientras que el poderoso buque de asalto anfibio navega por el mar Arábigo.

De acuerdo con el CENTCOM, se trata de tácticas de combate en las que los marines embarcados perfeccionan sus habilidades para misiones como operaciones de intercepción marítima.

“Los marines de los Estados Unidos realizan entrenamiento en tácticas de combate en espacios reducidos a bordo del USS Tripoli (LHA 7) mientras el buque de asalto anfibio navega por el mar Arábigo. Durante evoluciones de entrenamiento como estas, los marines embarcados perfeccionan sus habilidades para misiones como operaciones de intercepción marítima”, detalló.

El mando militar indicó que el Tripoli está ejecutando actualmente una misión en Medio Oriente para bloquear barcos que entran y salen de puertos del régimen iraní, una medida que se “está aplicando de manera imparcial contra buques de todas las naciones”.

Según el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, “se ha implementado un bloqueo total de los puertos iraníes mientras las fuerzas estadounidenses mantienen la superioridad marítima en Oriente Medio”.

“Se estima que el 90% de la economía iraní depende del comercio marítimo internacional. En menos de 36 horas desde que se implementó el bloqueo, las fuerzas estadounidenses han paralizado por completo el comercio económico que entra y sale de Irán por vía marítima”, detalló.

El Tripoli es un buque anfibio de Estados Unidos que está diseñado sin una cubierta de pozo tradicional, lo que permite albergar más cazas furtivos F-35B Lightning II, MV-22 Ospreys, helicópteros y espacio adicional para mantenimiento, según detalló el CENTCOM.

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Además, puede en operaciones pico “aumentar su capacidad para apoyar hasta más de veinte F-35B”.

La llegada del buque de asalto anfibio a Oriente Medio, en medio de la Operación Furia Épica contra el régimen iraní, fue confirmada el 28 de marzo por el Comando Central en medio de las especulaciones sobre un posible despliegue de tropas de Estados Unidos en ese territorio.

De acuerdo con el mando militar, el portahelicópteros encabeza un grupo naval que incluye a “unos 3.500” marineros y soldados del Cuerpo de Marines.

Añadió que el grupo también incluye “aviones de transporte y de combate, así como medios de asalto anfibio y activos tácticos”.