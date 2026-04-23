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Jueves, 23 de abril de 2026
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Senador de EE. UU. confirmó que irá a Colombia para "observar las elecciones" durante la primera vuelta de los comicios presidenciales

abril 23, 2026
Por: Natalya Baquero González
Senador de EE.UU. estará como observador electoral en las elecciones presidenciales en Colombia - Foto: AFP
Senador de EE.UU. estará como observador electoral en las elecciones presidenciales en Colombia - Foto: AFP
Para Moreno es importante garantizar unas elecciones transparentes que permitan que se mantenga la estrecha relación que ha caracterizado a las dos naciones durante décadas.

Este jueves, el senador republicano de Estados Unidos, Bernie Moreno, anunció que viajará a Colombia para ser uno de los observadores internacionales en medio de las elecciones presidenciales, previstas para el 31 de mayo.

“Vamos a ir a final de mayo a observar las elecciones en la primera vuelta y a ver cómo salen”, dijo el legislador a los micrófonos de NTN24 y RCN.

El propósito del legislador es atender en primera medida el llamado que han hecho varios candidatos respecto a la falta de protección en su esquema de seguridad en medio de amenazas de muerte que han recibido tanto Paloma Valencia como Abelardo de la Espriella.

Frente a esto, Bernie Moreno indicó que: “Lo más importante es la seguridad de los candidatos” y la “integridad electoral”.

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Asimismo, para el legislador republicano, de origen colombiano, es fundamental garantizar unas elecciones transparentes que permitan que se mantenga la estrecha relación que ha caracterizado a las dos naciones durante décadas.

“Yo creo que es importante que el futuro de Colombia y el futuro de los Estados Unidos estén bien aliados, como siempre hemos sido”, sentenció Moreno en sus declaraciones.

Las declaraciones del senador norteamericano se dieron luego de sostener un encuentro con los congresistas colombianos del partido Centro Democrático Marlene Castillo y José Jaime Uscátegui, quienes viajaron a Estados Unidos para poner en evidencia varios temas que preocupan a la nación cafetera en medio de las elecciones presidenciales del mes de mayo.

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La visita de Bernie Moreno a Colombia fue catalogada por Uscátegui como un “compromiso con la transparencia”.

“Su presencia envía un mensaje claro: el mundo está atento y comprometido con la transparencia, las garantías democráticas y el respeto por la voluntad de los colombianos”, expresó Uscátegui por medio de su red social de Instagram.

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