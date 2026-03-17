Estos son los países que negociaron con el régimen de Irán para garantizar el paso por el estrecho de Ormuz

Fuentes diplomáticas, autoridades nacionales y sistemas de monitoreo marítimo han confirmado su paso por el estrecho de Ormuz, pese a la tensión petrolera que se mantiene tras la operación militar de Estados e Israel contra el régimen de Irán.

El primer registro se da de acuerdo con los datos del sistema de seguimiento marítimo de MarineTraffic, donde aseguran que un petrolero Aframax con bandera pakistaní, el Karachi, atravesó el estrecho de Ormuz, procedente de Abu Dhabi.

El buque de 237 metros de eslora ingresó el 15 de marzo a las 11:33 UTC y paso por el estrecho a las 14:13 UTC, a una velocidad cercana a 9,6 nudos.

Por otro lado, el embajador de Irán en Nueva Delhi, Mohammad Fathali afirmó que Irán permitió el paso de varios buques indios, asimismo, el Ministerio de Puertos y Transporte Marítimo de India confirmó que dos petroleros con gas licuado lograron cruzar el estrecho sin incidentes.

En Turquía, el ministro de Transporte, Abdulkadir Uraloglu, informó que uno de los quince buques vinculados a organizaciones turcas que esperaban cerca de la zona recibieron autorización para cruzar, previo a que un buque utilizó el puerto de Irán.

De acuerdo con Reuters, Beijing sostiene conversaciones con el régimen de Irán para asegurar el paso de petroleros que transportan crudo y gas natural licuado desde Qatar.

No obstante, cabe resaltar que China es el país más expuesto ante la interrupción en el estrecho de Ormuz, ya que recibe aproximadamente el 45% de su petróleo a través de esa zona.

Por último, según el periódico Financial Times, funcionaron de Roma solicitaron negociaciones con el régimen de Irán para permitir el desplazamiento de sus barcos, puesto que se han visto afectados por el suministro energético.