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Jueves, 23 de abril de 2026
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Israel

"Estamos esperando la luz verde de EE. UU. para completar la eliminación de la dinastía Jamenei y devolver a Irán a la Edad de Piedra": la dura advertencia del ministro de Defensa de Israel al régimen

abril 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Israel Katz - EFE
Israel Katz - EFE
Mediante un video, el funcionario israelí amenazó con la destrucción de instalaciones críticas de energía y electricidad y el desmantelamiento de la infraestructura económica del régimen en Irán.

Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, lanzó una dura advertencia contra el régimen iraní, asegurando que su país está preparado para reanudar la guerra y que solo espera luz verde de Estados Unidos para "devolver a Irán" a la Edad de Piedra.

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"Estamos esperando la luz verde de Estados Unidos -primero y principalmente para completar la eliminación total de la dinastía Jamenei (....)- y adicionalmente devolver a Irán a una época oscura ya la Edad de Piedra con la destrucción de instalaciones críticas de energía y electricidad y el desmantelamiento de su infraestructura económica nacional", declaró Katz en un video difundido por su oficina.

Agregó que, para esta ocasión, los ataques de Israel contra objetivos del régimen serán diferentes y más mortales, e infligirán golpes devastadores adicionales en los lugares más dolorosos, que sacudirán y colapsarán los cimientos del mismo.

El pasado 28 de febrero, Estados Unidos lanzó la Operación Furia Épica apoyado por Israel contra la amenaza existente del régimen iraní, matando al líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, lo que desencadenó una escalada del conflicto en Medio Oriente.

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Sin embargo, el presidente Donald Trump anunció el 7 de abril un cese el fuego durante dos semanas con el régimen, pero dejó como condición la apertura completa del estrecho de Ormuz.

Y es que dicha vía marítima, crucial para el transporte mundial de hidrocarburos, se ha convertido en un elemento central del conflicto y cristaliza las tensiones: mientras que el régimen de Irán mantiene un bloqueo en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, Washington impone un bloqueo a los puertos iraníes.

Este miércoles, Trump anunció una prolongación de la tregua con el régimen, que entró en vigor el 8 de abril.

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