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Donald Trump

“No necesitamos ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN, nunca la hemos necesitado”: Trump responde a la negativa de países europeos para unirse al conflicto contra Irán

marzo 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Trump aseguró que Estados Unidos los protege pero que “ellos no harán nada por nosotros, en particular, en momentos de necesidad”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reacciono a través de su red social Truth Social, a las últimas declaraciones de algunos países de Europa donde rechazan unirse a la operación militar contra el régimen de Irán.

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En las últimas horas la mayoría de los mandatarios europeos aseguraron que “está no es nuestra guerra, no la empezamos nosotros” y que cualquier conflicto militar en Medio Oriente “no tiene nada que ver con la OTAN”.

“No me sorprende su actuación, porque siempre he considerado que la OTAN, en la que gastamos cientos de miles de millones de dólares al año protegiendo a estos mismos países, es una calle de sentido único: nosotros los protegeremos, pero ellos no harán nada por nosotros, en particular, en momentos de necesidad”, aseguró Trump.

Sin embargo, el mandatario aseguró que la operación “Furia Épica” ha llevado resultados como que “su Armada ha desaparecido, su Fuerza Aérea ha desaparecido, su defensa antiaérea y sus radares han desaparecido y, quizás lo más importante, sus líderes, prácticamente a todos los niveles, han desaparecido”

“Debido al hecho de que hemos tenido tal éxito militar, ya no necesitamos, ni deseamos, la ayuda de los países de la OTAN”, afirmó.

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Asimismo, reiteró que “lo mismo ocurre con Japón, Australia o Corea del Sur. De hecho, hablando como presidente de los Estados Unidos de América, con diferencia el país más poderoso del mundo, ¡No necesitamos ayuda de nadie!”, concluyó en su publicación.

Finalmente, más tarde, en una rueda de prensa, Trump reacciono al rechazo de su homólogo francés a participar en cualquier operación militar en el estrecho de Ormuz, Trump dijo: “Bueno, estará fuera del cargo muy pronto, así que ya veremos”.

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