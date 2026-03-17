Régimen de Irán se burla de la operación de EE. UU.: “Debería llamarse ‘Miedo Épico’”

El portavoz del Cuartel General de Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, perteneciente a las Fuerzas Armadas de la República Islámica del régimen de Irán, dio polémicas declaraciones contra la operación militar del presidente Donald Trump, denominada “Furia Épica”.

VEA TAMBIÉN La nota manuscrita que publicó el régimen de Irán en las cuentas de su jefe de seguridad después de que Israel anunciara su muerte o

“Un mensaje al presidente de los Estados Unidos. El resultado de la guerra no puede ser determinado por tuits; el resultado de una guerra se decide en el campo de batalla”, sostuvo Zolfaghari.

Prosiguió y aseguró que las fuerzas armadas de Estados Unidos y el presidente Trump “no se atreven a acercarse” al “campo de batalla” y que su único medio de acercamiento es por medio de “tuits”.

De ese modo, aseveró que “sería mejor llamar a esta guerra ‘Miedo Épico’ en lugar de ‘Furia Épica’”, concluyó el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes.

Cabe resaltar que estas declaraciones se dan después de que Trump reconociera el lunes que "nadie se esperaba" el alcance de la respuesta iraní. "No se suponía que fueran tras todos estos otros países en Medio Oriente", dijo.

Puesto que, el régimen de Irán ha atacado en las últimas semanas a Catar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait y, en menor medida, Omán.

Asimismo, Líbano se ha convertido en otro frente cuando el movimiento proiraní Hezbolá atacó a Israel para vengar la muerte de Jamenei. De igual manera, Irak, durante mucho tiempo se ha convertido en un campo de batalla indirecto entre Estados Unidos e Irán, también se ha visto involucrado.

Finalmente, un reciente ataque con drones y cohetes tuvo como objetivo la embajada de Estados Unidos en Bagdad a primera hora del martes y otro mató a cuatro personas en una casa que al parecer albergaba a asesores iraníes, según funcionarios de seguridad.